Дэнни Трехо — 80: безумные факты о жизни актера, который умирал на экране 65 раз

Он провел в тюрьме 11 лет, переборол зависимости и теперь помогает другим.
16 мая Дэнни Трехо исполнилось 80 лет— актеру, лицо которого вы никогда не забудете, если видели его хотя бы раз мельком. Сам он говорит, что ненавидит это лицо, так как на нем, как на карте, остались отметины пройденного Дэнни жизненного пути. И путь этот был очень непрост — особенно в начале. Преодолев трудности, Трехо стал большим актером маленьких, но ярких ролей, навсегда вошедших в историю.
Трехо родился в бедной семье в опасном районе Лос-Анджелеса. Он мечтал стать боксером, но денег не занятия не было. Чтобы они появились, Дэнни начал вскрывать машины и красть по мелочи, довольно быстро дело дошло до вооруженных ограблений, а затем — и до торговли наркотиками. Трехо при этом и сам употреблял запрещенные вещества. В общей сложности он отсидел 11 лет в девяти разных тюрьмах — и в каждой становился местным чемпионом по боксу.
В кино Дэнни попал благодаря тюремным связям. Он приехал на съемочную площадку по просьбе человека, которого курировал в программе анонимных алкоголиков. И встретил там бывшего сокамерника Эдди Банкера, ставшего сценаристом. Тот предложил Трехо поработать в массовке за 320 долларов в день. Вкалывая после тюрьмы на стройке, Дэнни столько не зарабатывал за месяц.
Фильмом, куда взяли Трехо, оказался «Поезд-беглец» Андрея Кончаловского. Физическая форма и навыки Дэнни так впечатлили людей на площадке, что Трехо назначили персональным тренером Эрика Робертса. Последний уважал Дэнни и даже немного побаивался. Он беспрекословно слушался нового наставника и не смел ни в чем перечить. Заметив это, Кончаловский дал Трехо полноценную роль — бандита, с которым по сюжету будет драться персонаж Робертса. Так Дэнни дебютировал в большом кино.
На протяжении всей карьеры Трехо исполнял, по сути, одну и ту же роль. И правда, кого же еще играть с такими внешними данными, как не убийц, головорезов и вообще отпетых негодяев. Правда, порой в фильмографии Дэнни попадались и нетипичные для него по тону проекты. Так, он снялся в «Отчаянных домохозяйках». Причем сделал это неохотно, так как сам не смотрел это шоу и ничего о нем не знал. Но друзья Трехо, те, с кем когда-то он вместе сидел, узнав о его новой работе, пришли в такой восторг, что, вернувшись на площадку, Трехо попросил Еву Лонгорию подписать для приятелей несколько фотографий.
Своим любимым фильмом Трехо называет треш-боевик «Мачете». И не только потому, что там Дэнни, наконец, развернулся по полной, а потому, что там Трехо поцеловал Джессику Альбу, исполнив тем самым мечту миллионов. К слову, свою маму Трехо настойчиво просил «Мачете» не смотреть, уж слишком много на экране насилия и разврата, но та все равно посмотрела. И осталась в восторге!
Выйдя из тюрьмы и завязав с наркотиками и алкоголем, Трехо твердо решил, что должен помогать окружающим. Он работает с наркозависимыми в «Анонимных алкоголиках», жертвует деньги на благотворительность, открыл сеть такерий, куда берет на работу молодых ребят из бедных семей, участвует в проекте по защите работников-мексиканцев на фермах США. А еще однажды Дэнни помог спасти ребенка с аутизмом. Тот ехал на машине с бабушкой. Произошло ДТП, автомобиль перевернулся. Трехо забрался в салон, вытащил оттуда мальчика, успокаивал его, пока не подоспела скорая. Так как Дэнни много работал с аутистами, он хорошо знал, как правильно вести себя с ребенком до приезда специалистов.
Будучи выходцем из мексиканской семьи, Трехо кое-что смыслит в мексиканской кухне. И даже написал поваренную книгу, в которую попали многие гастрономические изобретения его матери. Но вот рецепт фирменного соуса Дэнни по-прежнему держит в секрете. По словам Трехо, чтобы получить этот рецепт, «шпионам пришлось бы пройти 12 укрепленных дверей».
Женщина в сомбреро на груди Дэнни — официально самая известная татуировка в мире. Еще бы, ведь ее показали более чем в 180 фильмах! Журнал Tattoo Art magazine даже провел голосование за самую известную тату, победителем которого и стал этот шедевр. Причем создавали изображение целых два года — с 1964-го по 1967-й, когда Трехо сидел. Прерываться в работе приходилось по уважительным причинам — Трехо то переводили в другую тюрьму, то отправляли в карцер за попытку бунта, то ловили на подготовке к побегу.
Трехо — определенно самый «умирающий» актер. На его счету значится около 350 работ в кино и на ТВ, погибал он в 65 из них, то есть почти в каждом пятом фильме. Еще один примечательный факт: нередко персонажи Дэнни носят клички, так или иначе связанные с острыми лезвиями. Мачете, Наваха (это такой испанский нож) в «Отчаянном», Бритва в «От заката до рассвета», Кучильо (тоже нож) в «Хищниках».
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