Дэнни Трехо — 80: безумные факты о жизни актера, который умирал на экране 65 раз

На протяжении всей карьеры Трехо исполнял, по сути, одну и ту же роль. И правда, кого же еще играть с такими внешними данными, как не убийц, головорезов и вообще отпетых негодяев. Правда, порой в фильмографии Дэнни попадались и нетипичные для него по тону проекты. Так, он снялся в «Отчаянных домохозяйках». Причем сделал это неохотно, так как сам не смотрел это шоу и ничего о нем не знал. Но друзья Трехо, те, с кем когда-то он вместе сидел, узнав о его новой работе, пришли в такой восторг, что, вернувшись на площадку, Трехо попросил Еву Лонгорию подписать для приятелей несколько фотографий.