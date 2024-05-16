FISHKINET
"Позор республики": из-за пристрастия к наркотикам в Махачкале расстреляли бойца поп-ММА "Позор республики": из-за пристрастия к наркотикам в Махачкале... Террористов из «Крокус сити холла» оставили в СИЗО Террористов из «Крокус сити холла» оставили в СИЗО Полиция не оценила "бизнес" по разводу страховой компании Полиция не оценила "бизнес" по разводу страховой компании Нейродубляж: как герои культовой комедии Операция "Ы" звучат на других языках Нейродубляж: как герои культовой комедии Операция "Ы" звучат на... Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми Плохие парни встретили мастера простых решений Плохие парни встретили мастера простых решений В России захотели штрафовать за оскорбление учителей В России захотели штрафовать за оскорбление учителей Хороший и плохой полицейский Хороший и плохой полицейский Спортсмены веселятся Спортсмены веселятся Хозяин кормит с руки любимого кота Хозяин кормит с руки любимого кота В России забили один из самых быстрых голов в истории В России забили один из самых быстрых голов в истории Парень сделал для своего кота тренажерный зал, потому что тот немного набрал вес Парень сделал для своего кота тренажерный зал, потому что тот... Операция кикшеринг: власти Петербурга решили разобраться с чудаками на самокатах Операция кикшеринг: власти Петербурга решили разобраться с... Медвежонок перепутал маму с другой медведицей Медвежонок перепутал маму с другой медведицей Грабительницу поймали со спущенными штанами после того, как она застряла на заборе Грабительницу поймали со спущенными штанами после того, как она... Коты попытались устроить дуэль в Перми Коты попытались устроить дуэль в Перми Таинственный подземный вход рядом с пирамидой Хеопса озадачил археологов Таинственный подземный вход рядом с пирамидой Хеопса озадачил... "Размножаться сможет": зацеперу, получившему удар током, врачи сохранили половой орган, но не руку "Размножаться сможет": зацеперу, получившему удар током, врачи...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
16 мая 2024 21:50
Метки: СССР   история   фото   
262
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
79k
Viktor 3 часа назад
А эт, наверно, Костя Иночкин на тот берег шурует!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
JeanLuk 2 часа назад
Комментарий к фото
Бритва спутник и щетина больше не лезет - боится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
JeanLuk 2 часа назад
Комментарий к фото
Есть такая, пользуемся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Viktor 3 часа назад
Не знаю как там мясорубка, но такая весчь точно лежит у шкапчике и таки жалко выбрасывать!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5431 пост (5423 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1127000



Другие посты автора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Популярные теги
#фото#животные#автомобили#история#авто аварии#Юмор#кот#Спорт#Реакция#истории
#в мире#машина#Прикол#ДТП#факты#интересное#Китай#новости#криминал#Ynews
#люди#автомир#интересно#аварии#забавно#полиция#Автовсячина#собака#кино#екатеринбург
Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться