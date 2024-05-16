Простые и дельные советы от психотерапевта Доктора Травкина

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Доктор Травкин - врач-психотерапевт, психиатр. Он не только ведёт консультации, но и делится своим мнением и историями в соцсетях. Давайте посмотрим, о чём рассуждает действующий врач-мужчина?
1. Сейчас развелось очень много психологов, которые оканчивают курсы и потом, в стиле коучинга, пытаются заработать деньги и помочь людям, выдумывая различные тренинги
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2. Часто это стоит много денег и не даёт никакого результата: потому люди перестали верить в то, что психология работает
3. Доктор Травкин, посты которого мы сейчас читаем, делится в соцсетях простыми истинами, терапевтичными советами и упражнениями
5. В нашей статье собраны его высказывания обо всём: о жизни, мире психологии, о собственной самоценности
6. В соцсетях у доктора более 50 тыс. подписчиков, которые берут на вооружение его простые советы
А вы когда-нибудь обращались к мозгоправам?
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Могу ещё провести пару психоанализов (ударение на вторую часть слова).