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Простые и дельные советы от психотерапевта Доктора Травкина

Простые и дельные советы от психотерапевта Доктора Травкина

Автор:
16 мая 2024 11:48
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   клиенты   мозгоправ   мысли   пациенты   психолог   психология   психотерапевт   фото   фразы   
1760
16

Доктор Травкин - врач-психотерапевт, психиатр. Он не только ведёт консультации, но и делится своим мнением и историями в соцсетях. Давайте посмотрим, о чём рассуждает действующий врач-мужчина?

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А вы когда-нибудь обращались к мозгоправам?


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Метки: интересно   клиенты   мозгоправ   мысли   пациенты   психолог   психология   психотерапевт   фото   фразы   
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6  комментариев
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
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1k
Andrey G 2 минуты назад
Хотите быть счастливыми - просто будьте счастливыми. Звучит банально, но мне помогает.
Могу ещё провести пару психоанализов (ударение на вторую часть слова).
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1k
sergy 36 минут назад
Доктор Потреблять
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20k
banzai7 43 минуты назад
Травкин. Травка. Уже успокаивает.
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850
DuckTales 44 минуты назад
Интересно, а есть у него ВИП программа ?
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22k
КВТИУ-80 2 часа назад
Настоящий психотерапевт очень большая редкость (знаю, что говорю). Думаю Травкин к ним не относится.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1685 постов (1637 в горячем)

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