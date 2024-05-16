Девушку парализовало после инцидента на концерте

Группа Trophy Eyes заявила, что трагедия "потрясла их до глубины души":

"Из уважения к семье Бёрд мы до сих пор воздерживались от публичных высказываний, но теперь, с позволения её семьи, мы можем сказать, как сильно потрясены этим инцидентом. Бёрд сейчас восстанавливается, и впереди у неё ещё долгий путь," - сказал лидер группы.