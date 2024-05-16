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Девушку парализовало после инцидента на концерте

Девушку парализовало после инцидента на концерте

Автор:
16 мая 2024 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Концерт   Разное   звезды   знаменитости   инциденты   истории   история   концерты   несчастные случаи   
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На концерте группы Trophy Eyes в США лидер прыгнул в толпу, и приземлился на 24-летнюю девушку. В результате фанатка получила серьёзную травму спинного мозга, и её частично парализовало.

24-летняя американка Бёрд Пише получила серьёзную травму спинного мозга 30 апреля на концерте группы Trophy Eyes в клубе Mohawk Place в Буффало, штат Нью-Йорк. Лидер австралийской пост-панк-рок-группы Джон Флореани спрыгнул со сцены прямо в толпу, и приземлился на девушку. Пише упала, но это заметили не сразу - какое-то время толпа продолжала кричать и держать на руках Флореани. Некоторые зрители решили, что девушка упала в обморок, но её не удалось привести в чувство.

Из-за инцидента концерт приостановили. Лидер группы был рядом с девушкой: Флореани даже отправился вместе с ней на машине скорой помощи в больницу. Врачи установили, что Пише получила серьёзные повреждения спинного мозга, из-за чего её частично парализовало. Пока что девушка находится в больнице под наблюдением врачей: как только ее состояние улучшится, ей потребуется интенсивное лечение.

Группа Trophy Eyes заявила, что трагедия "потрясла их до глубины души":


"Из уважения к семье Бёрд мы до сих пор воздерживались от публичных высказываний, но теперь, с позволения её семьи, мы можем сказать, как сильно потрясены этим инцидентом. Бёрд сейчас восстанавливается, и впереди у неё ещё долгий путь," - сказал лидер группы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Концерт   Разное   звезды   знаменитости   инциденты   истории   история   концерты   несчастные случаи   
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2  комментария
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Отвратительный Мужик 2 часа назад
Это была тупиковая ветвь эволюции. Дарвин не даст соврать.
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seller-k 2 часа назад
Может попросить друзей прыгнуть на солиста?

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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1708 постов (1651 в горячем)

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