Идут ко дну: компании, построившей "Титаник" грозит банкротство

Компания Harland & Wolff, построившая пассажирский лайнер "Титаник", может закрыться без поддержки со стороны государства спустя 162 года после основания. Об этом сообщает газета The Times.
Выделение пакета финансовой помощи для Harland & Wolff в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (252 миллиона долларов)намерен заблокировать глава минфина Великобритании Джереми Хант.
Harland & Wolff - одна из крупнейших британских судостроительных верфей, находящаяся в городе Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания. Была основана в 1861 году.
В августе 2019 года стало известно, что компания переходит под внешнее управление из-за долгов.
Harland & Wolff - одна из крупнейших британских судостроительных верфей, находящаяся в городе Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания. Компания была основана в 1861 году. Именно она построила печально-знаменитый лайнер "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским судном в мире.
14 апреля 1912 года "Титаник" столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Судно затонуло спустя 2 часа 40 минут, погибли около 1,5 тысячи человек. В 1985 году обломки "Титаника" были обнаружены примерно в 350 морских милях от берега острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.
Обломки лайнера, хотя и находятся под защитой ЮНЕСКО, но состояние их с каждым годом ухудшается - останки корабля уничтожают бактерии Halomonas titanicae. Некоторые специалисты считают даже, что до 2050 года они могут исчезнуть полностью.
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