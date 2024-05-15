Идут ко дну: компании, построившей "Титаник" грозит банкротство

Выделение пакета финансовой помощи для Harland & Wolff в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (252 миллиона долларов)намерен заблокировать глава минфина Великобритании Джереми Хант.

Harland & Wolff - одна из крупнейших британских судостроительных верфей, находящаяся в городе Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания. Была основана в 1861 году.

В августе 2019 года стало известно, что компания переходит под внешнее управление из-за долгов.

Harland & Wolff - одна из крупнейших британских судостроительных верфей, находящаяся в городе Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания. Компания была основана в 1861 году. Именно она построила печально-знаменитый лайнер "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским судном в мире.