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17 изображений, которые могут вызвать панику

17 изображений, которые могут вызвать панику

Автор:
15 мая 2024 22:04
Сообщество : Жизнь
Метки: Вызовут   Изображения   Рискованные   нервы   паника   ситуации   
2482
18

Большинство из нас обычно начинают нервничать, глядя на ситуации, которые мы считаем рискованными, если сами мы на грани опасности или просто наблюдаем, что другие могут попасть в неприятности. В этом посте вы увидите серию изображений, показывающих стрессовые сценарии.

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Метки: Вызовут   Изображения   Рискованные   нервы   паника   ситуации   
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5  комментариев
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7k
Трям 2 часа назад
Безопасность превыше всего!!!

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11k
Дмитрий 3 минуты назад
Компьютер не упадёт, если монитор тяжелее.
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11k
Дмитрий 6 минут назад
Инженеры не строят.
Строители не проектируют.
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7k
Старичок 2 часа назад
Комментарий к фото
ниже пола не упадёт.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1867 постов (1811 в горячем)

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