15 изображений, доказывающих, что нет предела человеческому свинству

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Почти у каждого есть такой знакомый, которому лучше бы пореже выходить из дома. Такие люди никогда не задумываются о том, что они не одни, и что нужно уважать окружающих, и им плевать, что о них подумают. В этом посте вы увидите ситуации, участники которых прямо скажем нуждаются в перевоспитании...
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Плюс постоянно клянчат деньги на помощь вот такому быдлу - типа им в этой жизни просто повезло меньше.
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