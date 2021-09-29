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15 изображений, доказывающих, что нет предела человеческому свинству

15 изображений, доказывающих, что нет предела человеческому свинству (16 фото)

Автор:
29 сентября 2021 23:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Изображения   Человеческое   воспитание   окружающие   плевать   свинство   ситуации   
1590
16
Почти у каждого есть такой знакомый, которому лучше бы пореже выходить из дома. Такие люди никогда не задумываются о том, что они не одни, и что нужно уважать окружающих, и им плевать, что о них подумают. В этом посте вы увидите ситуации, участники которых прямо скажем нуждаются в перевоспитании...
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Метки: Изображения   Человеческое   воспитание   окружающие   плевать   свинство   ситуации   
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1k
Mowgley 2 часа назад
Воспитанный Запад
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6k
Ковыль Перистый 24 минуты назад
Ну шо вы сразу так...
Вот первая фотка, может, и не такси вовсе, а водила - сознательный гражданин, который не швыряет бычки на улицу

"Сцена в аэропорту", ну не успела дама к свиданию побриться, что ж ей волосатой к милому лететь?
Ну не паховую же область она бреет

Мужик в самолете рубашку распахнул на пузе? Ну дык, многие дамы куда больше свое тело в общественных местах оголяют.
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−139
Dmitriy 2 часа назад
Кому-то в комментариях - лишь бы был повод тявкнуть на запад.
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375
Гиперборей Dmitriy Час назад
Сколько нынче платят, тварь?
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59
Юрий Dmitriy Час назад
Не нравится Рассия? Вали на свой вонючий запад!
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