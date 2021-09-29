15 изображений, доказывающих, что нет предела человеческому свинству

Почти у каждого есть такой знакомый, которому лучше бы пореже выходить из дома. Такие люди никогда не задумываются о том, что они не одни, и что нужно уважать окружающих, и им плевать, что о них подумают. В этом посте вы увидите ситуации, участники которых прямо скажем нуждаются в перевоспитании...

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Это такси 0 Источник:

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Неприятно обнаружить такое в поезде 0 Источник:

А здесь кто-то ехал с собакой 0 Источник:

Надеемся ему объяснят, что нельзя курить в общественных местах 0 Источник:

Главное, ему удобно 0 Источник:

Сцена в аэропорту 0 Источник:

Вандалы уничтожили 150-летнее дерево 0 Источник:

Это очень неприятно 0 Источник:

Какая-то мамаша не нашла ничего лучше, чем оставить памперс в магазине обуви 0 Источник:

"Любящий" отец разрешил сделать сыну татуировку 0 Источник:

До свинского состояния 0 Источник:

Ну ему же жарко! 0 Источник:

Я же мать 0 Источник:

Нет, ничего не смущает 0 Источник: