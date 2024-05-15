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Самые красивые станции московского метро, открывшиеся за последние 5 лет⁠⁠

Самые красивые станции московского метро, открывшиеся за последние 5 лет⁠⁠

Автор:
15 мая 2024 18:40
Метки: Метро   г. Москва   московское метро   станция метро   топ   фото   
353
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Лучший дизайн станций выбирали 286 тысяч человек, проголосовавших в "Активном гражданине".

Среди открытых в 2023 году, самой красивой считают станцию Нагатинский Затон.

В 2022 году метростроевцы готовились к полному запуску БКЛ. А вот в 2021-м заработало сразу 12 станций метро.

Больше всего голосов среди открытых в 2021 году, получила станция Мичуринский проспект.

×

Лидером 2020 года стала станция Электрозаводская.

А победителем 2019 года стала станция Филатов Луг.

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 114 станций метро и МЦК. Несмотря на скорость строительства, для каждой новой станции разрабатывается уникальный дизайн. Например, концепция оформления станции Нагатинский Затон связана с Москвой-рекой, Аэропорта Внуково - с гражданской авиацией, а Сокольников БКЛ - с историей метростроения.

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Метки: Метро   г. Москва   московское метро   станция метро   топ   фото   
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8  комментариев
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1k
Darki 5 часов назад
Красиво
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18k
GROMOZEKA 4 часа назад
Московское метро самое красивое.
Лондонское, Парижское, Пражское и в подметки не годятся.
О Нью-Йоркском вообще молчу
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35k
Ego sum qui sum 5 часов назад
сколько бы новых не строили, мне кажется Парк победы самая красивая
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Москвичанин
  • Дата регистрации: 17.03.2021
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