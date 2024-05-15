Самые красивые станции московского метро, открывшиеся за последние 5 лет⁠⁠

Лучший дизайн станций выбирали 286 тысяч человек, проголосовавших в "Активном гражданине".
Среди открытых в 2023 году, самой красивой считают станцию Нагатинский Затон.
В 2022 году метростроевцы готовились к полному запуску БКЛ. А вот в 2021-м заработало сразу 12 станций метро.
Больше всего голосов среди открытых в 2021 году, получила станция Мичуринский проспект.
Лидером 2020 года стала станция Электрозаводская.
А победителем 2019 года стала станция Филатов Луг.
С 2011 года в Москве построили и реконструировали 114 станций метро и МЦК. Несмотря на скорость строительства, для каждой новой станции разрабатывается уникальный дизайн. Например, концепция оформления станции Нагатинский Затон связана с Москвой-рекой, Аэропорта Внуково - с гражданской авиацией, а Сокольников БКЛ - с историей метростроения.
Источник:
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Лондонское, Парижское, Пражское и в подметки не годятся.
О Нью-Йоркском вообще молчу