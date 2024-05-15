«Слоновья нога» на Чернобыльской АЭС по-прежнему смертельно опасна

В 1986 году ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС добрались до коридора системы парораспределения под разрушенным реактором № 4. Там они обнаружили то, что позднее стали называть «слоновьей ногой», — скопление ядерной лавы, которое по праву считается самым опасным отходом на планете.
Чёрная лава, вытекающая прямо из активной зоны реактора, выделяет достаточно радиации, чтобы получить смертельную дозу всего за 300 секунд, как сообщает научный журнал Nautil.
Облучения в течение 30 секунд достаточно, чтобы вызвать головокружение и усталость. Через две минуты начинается кровотечение, через четыре — рвота, диарея и повышенная температура. 300 секунд — и смерть наступит через два дня.
В апреле 1986 года произошла самая страшная катастрофа в истории атомной энергетики, когда на Чернобыльской АЭС взорвался реактор четвёртого энергоблока
«Слоновья нога» состоит из расплавленного бетона, песка, защитной оболочки активной зоны и ядерного топлива — материала, получившего название «кориум».
Следует отметить, что кориум формировался за пределами научно-исследовательских лабораторий всего пять раз: в Чернобыле, во время аварии на реакторе Three Mile Island в Пенсильвании в 1979 году и трижды во время катастрофы на реакторе «Фукусима-1» в Японии в 2011 году. Однако только в Чернобыле ядерная лава смогла вырваться за пределы реактора.
Когда ядерные пожары были окончательно ликвидированы, ликвидаторы вернулись на место аварии, чтобы построить массивный бетонный корпус для изолирования радиацию от внешнего мира.
В декабре 1986 года, через семь месяцев после аварии, ликвидаторы обнаружили большую (11 тонн) массу вещества. Измерительный датчик показал уровень радиации, который превышал смертельную дозу для человека в 20 раз.
С огромным трудом удалось взять пробы, и они показали, что в веществе в избытке содержатся диоксид кремния, уран, цирконий, титан, магний, графит и силикатное стекло. Фактически это стекловидная сверхплотная ядерная лава.
Артур Корнеев, заместитель директора проекта «Новый безопасный конфайнмент» (Chernobyl New Safe Confinement) сфотографировал «Слоновью ногу», используя автоматическую камеру и фонарик для освещения комнаты.
В это время, спустя десять лет после катастрофы, черная масса излучала одну десятую часть той радиации, которая была раньше. И все же, по данным журнала Nautil, 500 секунд пребывания вблизи этой массы должны были привести к лучевой болезни в легкой степени, а воздействие долее часа оказалось бы смертельным.
Она состоит из расплавленного бетона, песка, защитной оболочки активной зоны и ядерного топлива — материала, получившего название «кориум»
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Сейчас, спустя почти сорок лет после ядерной катастрофы в Чернобыле, этот кусок отходов, как сообщается, остается высокорадиоактивным объектом. Если он попадет в грунтовые воды, то может просочиться в воду, которую пьют жители близлежащих районов, что приведет к новой трагедии.
«В той степени, в которой кориум сохраняет высокорадиоактивные продукты деления, плутоний и материалы активной зоны, ставшие радиоактивными, кориум будет обладать высокой мощностью дозы и останется чрезвычайно опасным на многие десятилетия или даже столетия вперед», — говорит Эдвин Лайман, директор по безопасности ядерной энергетики некоммерческой организации Union of Concerned Scientists.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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даже если вся эта масса разом растворится в воде и сразу попадет в Киевское водохранилище - то исходя из объёма водохранилища концентрация радиоактивных веществ составит не более грамма на 1000 кубов воды.