«Слоновья нога» на Чернобыльской АЭС по-прежнему смертельно опасна

«Слоновья нога» состоит из расплавленного бетона, песка, защитной оболочки активной зоны и ядерного топлива — материала, получившего название «кориум».

Следует отметить, что кориум формировался за пределами научно-исследовательских лабораторий всего пять раз: в Чернобыле, во время аварии на реакторе Three Mile Island в Пенсильвании в 1979 году и трижды во время катастрофы на реакторе «Фукусима-1» в Японии в 2011 году. Однако только в Чернобыле ядерная лава смогла вырваться за пределы реактора.

Когда ядерные пожары были окончательно ликвидированы, ликвидаторы вернулись на место аварии, чтобы построить массивный бетонный корпус для изолирования радиацию от внешнего мира.