Облучение получили более 600 тысяч человек. В основном, это люди занимавшиеся ликвидацией последствий аварии. Радиационному загрязнению подверглись территории СССР площадью около 155 тысяч квадратных километров, где проживало не менее 7 миллионов человек. И более того, повышение радиационного фона было зафиксировано даже в Польше, Германии, Австрии, Румынии и других странах.