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35 лет со дня катастрофы: фотографии Чернобыльской АЭС до и после аварии

35 лет со дня катастрофы: фотографии Чернобыльской АЭС до и после аварии (25 фото)

Автор:
26 апреля 2021 16:53
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: авария   годовщина   зона отчуждения   фото   чернобыльская АЭС   
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Сегодня по всей России проходят траурные митинги в честь павших ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

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Метки: авария   годовщина   зона отчуждения   фото   чернобыльская АЭС   
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8  комментариев
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1k
Дмитрий Круглов Час назад
Сколько годовых бюджетов страны мы потратили, чтобы не пострадали европейцы? Возможна ли такая же забота о людях при капитализме, если даже маски во время эпидемии за деньги продают?
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Alex Дмитрий Круглов 58 минут назад
Сколько жизней было отдано людьми, которые не щадя себя ликвидировали аварию.
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544
Лимонадный Джо 8 минут назад
Давайте помнить,что это не техногенная авария. Она была вызвана самими людьми. Некомпетентное управление реактором,отключение всех предохранительных систем,игнорирование техники безопасности и привело к ужасающим последствиям. Тем более при таких подходах невозможно обеспечить любой процесс. Пусть делами правят специалисты. Тогда и ничего подобного не повторится!
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8k
Вася 46 минут назад
это был всем пи-цам пи-ец.. сколько природных и материальных ресурсов сожрала и продолжает жрать эта катастрофа.. а человеческие жертвы, особенно косвеные, вообще никогда не подсчитают.. не зря говорят, что чернобыльская авария стала последним гвоздём в крышку гроба СССР.. и где-то этому, возможно, даже радовались
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31k
Alex 59 минут назад
Эту статью надо почитать тех кастрюлеголовым хохлам, которые предлагали взорвать свои АЭС.
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10k
Сергей Alex 21 минуту назад
Они прочитают и обрадуются. Они такие
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