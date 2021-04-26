Сегодня по всей России проходят траурные митинги в честь павших ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.
Ночью 26 апреля 1986 года произошел взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Эта авария считается одной из самых разрушительных по своим последствиям техногенных катастроф за всю историю человечества. В воздух попало огромное количество радиоактивных веществ, которые ветер разнес далеко за пределы не только Киевской области, но и Украинской ССР.
Облучение получили более 600 тысяч человек. В основном, это люди занимавшиеся ликвидацией последствий аварии. Радиационному загрязнению подверглись территории СССР площадью около 155 тысяч квадратных километров, где проживало не менее 7 миллионов человек. И более того, повышение радиационного фона было зафиксировано даже в Польше, Германии, Австрии, Румынии и других странах.
В связи с постоянным воздействием малых доз радиации в России, Белоруссии и Украине резко возросло количество больных раковыми заболеваниями, нервно-психическими расстройствами и генетическими мутациями.
К примеру, если в Белоруссии до аварии на 100 тысяч жителей приходилось 82 случая онкологических заболеваний, то после их число возросло до 6 тысяч. Согласно оценкам, от последствий технологической катастрофы в разные годы могли скончаться более 100 тысяч человек.
Сегодня, 26 апреля, исполняется ровно 35 лет со дня одного из самых скорбных, как для сотен тысяч пострадавших людей, так и для науки, событий, которому дали название Международного дня памяти о Чернобыльской катастрофе.
Члены одного из подразделений, занимающегося дезактивизацией территории атомной станции, май 1986 года
Выезжающая из зоны катастрофы "Волга" проходит дезактивизацию в специально созданном пункте, апрель1986 год
Вертолет производит радиологические измерения над зданием Чернобыльской АЭС, май 1986 года
Строительство бетонного саркофага "укрытие" над разрушенным энергоблоком. Точная дата съемки не установлена
Кладбище радиоактивной техники, которой пользовались при ликвидации последствий аварии, август 1990 года
Источник:
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