Заброшенный "рай" стоимостью 100 млрд долларов

На первый взгляд, это обычный микрорайон с высотными зданиями, виллами и асфальтированными дорогами. Вот только при ближайшем рассмотрении можно заметить, что в городе царит непривычная тишина, только птицы щебечут.

В многочисленных небоскрёбах живёт всего несколько сотен человек. Единственные признаки жизни можно найти в квартирах, где по ночам горит свет, а на балконах развешано бельё.