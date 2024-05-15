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Заброшенный "рай" стоимостью 100 млрд долларов

Заброшенный "рай" стоимостью 100 млрд долларов

Автор:
15 мая 2024 10:19
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Forest City   Малйзия   город   заброшенный   комплекс   новостройка   
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Китайцы возвели комплекс фешенебельных новостроек на юге Малайзии. И этот курортный город на берегу моря мог стать "раем для всего человечества", но так и остался пустовать.

На первый взгляд, это обычный микрорайон с высотными зданиями, виллами и асфальтированными дорогами. Вот только при ближайшем рассмотрении можно заметить, что в городе царит непривычная тишина, только птицы щебечут.

В многочисленных небоскрёбах живёт всего несколько сотен человек. Единственные признаки жизни можно найти в квартирах, где по ночам горит свет, а на балконах развешано бельё.

Комплекс Forest City принадлежит крупнейшему китайскому застройщику Country Garden, он был построен в рамках инициативы Си Цзиньпина "Пояс и путь".

Амбициозный проект стартовал в 2016 году, застройщики вложили в него 100 млрд долларов, чтобы привлечь иностранных покупателей.

Идея заключалась в том, чтобы построить экологически чистый город-курорт с аквапарком, полем для гольфа, офисами, барами и ресторанами.

Forest City рассчитан на 1 млн жителей.

Власти мечтали, что в этот район, расположенный рядом с финансовым центром Азии, Сингапуром, будут стекаться инвесторы.

В то время как дом в Сингапуре стоит в среднем 4 млн долларов, жильё в Forest City продаётся за меньшую сумму.

Хотя 80% квартир были проданы, большинство из них остались пустовать после того, как премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад ограничил выдачу виз китайским покупателям. Кроме того, китайское правительство ввело строгие законы, запрещающие гражданам тратить за границей более 50000 долларов.

А цены на квартиры оказались не по карману малазийцу среднего класса.

Спустя восемь лет Forest City превратился в город-призрак у реки, кишащей крокодилами.

В настоящий момент квартира в этом комплексе стоит около 1,14 млн долларов. В соседнем городе Джохор-Бахру жильё обойдётся в 141000 долларов.

Однако дешёвая аренда, около 800 долларов в месяц за новые апартаменты, привлекает жильцов.

30-летний IT-специалист Назми Ханафиа снял двухкомнатную квартиру с видом на море, но вскоре пожалел о своём решении.

"Честно говоря, здесь жутко. Я возлагал на это место большие надежды, но опыт оказался неудачным. Здесь нечем заняться. Здесь одиноко - только ты и твои мысли".

В торговом центре города работает ресторан, продуктовый магазин и магазин беспошлинной торговли.

Джоанна Каур и её муж живут на 28-м этаже одного из небоскрёбов, у них нет соседей.

Она рассказала: "Это жуткое место. Даже днём, когда вы выходите из двери, в коридоре темно. Мне жаль людей, которые вложили деньги и купили здесь жильё. Мы хотим переехать как можно скорее".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Forest City   Малйзия   город   заброшенный   комплекс   новостройка   
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Пчёлкин Час назад
Бездомные люди и безлюдные дома - это капитализм.
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9k
mbr 46 минут назад
Ждём толпы идиотов, которые будут радостно кричать, что всегда вкладываться нужно в жильё. ЧТО ОНО САМО ВСЕГДА ДОРОЖАЕТ!

Это также, как сейчас в России нераспродано 71 млн. кв. метров жилья. Которое нах...р никому не нужно, за таки неадекватные деньги, плюс то, что ипотеку по факту запретили.
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36k
Teodor Час назад
Гладко было на бумаге...
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2948 постов (2775 в горячем)

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