Город-призрак в "красной зоне" Фукусимы

В 2011 году после землетрясения и последовавшего за ним цунами атомная электростанция "Фукусима-1" вышла из строя, выбросив радиоактивные отходы в окружающую среду и сделав её непригодной для жизни.

Жители эвакуировались из города, а он застыл во времени и стал похож на место действия игр и телесериала Fallout.