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Город-призрак в "красной зоне" Фукусимы

Город-призрак в "красной зоне" Фукусимы

Автор:
06 мая 2024 08:08
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   город   зона отчуждения   красная зона   радиация   фукусима   
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20-летняя Токио Матильда побывала в зоне отчуждения японской Фукусимы. Жительница Шеффилда, Англия, осмотрела парк развлечений, школу и кафе, которые пустуют вот уже 13 лет.

В 2011 году после землетрясения и последовавшего за ним цунами атомная электростанция "Фукусима-1" вышла из строя, выбросив радиоактивные отходы в окружающую среду и сделав её непригодной для жизни.

Жители эвакуировались из города, а он застыл во времени и стал похож на место действия игр и телесериала Fallout.

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"Место напомнило мне Fallout, я испытала тяжёлое ощущение апокалипсиса. В городе я видела лишь рабочих, которые каждый день пытаются избавиться от радиационного слоя почвы и сделать её снова безопасной", - поделилась Матильда.

"Больница была самым радиоактивным местом, которое мы исследовали в "красной зоне". Мы боялись остаться там слишком долго и заработать лучевую болезнь. Мне никогда не было так страшно, как там".

После сильнейшего землетрясения магнитудой 9,1 и цунами три из шести реакторов АЭС расплавились, что привело к самой крупной радиационной аварии на планете со времён Чернобыля. В результате погибли 11 000 человек, 4 000 получили ранения, более 230 000 зданий были разрушены.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   город   зона отчуждения   красная зона   радиация   фукусима   
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2  комментария
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7k
livaneth Полчаса назад
Сравниваю с фотографиями Припяти, разграбленной до бетона и становится стыдно за своих и завидно чужим.
И ведь все те, кто еще в восьмидесятых растащил могильники техники а потом с выгодой продал радиоактивный хабар были сначала октябрятами, потом пионерами, потом комсомольцами многие, учились на одних со мной книжках, по одной школьной программе.....!!!! ЭХ!
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13k
Том Сойер Полчаса назад
Мне никогда не было так страшно, как там" - ну и дура-то, сначала оказаться по собственному желанию в радиоактивной зоне, а потом рассказывать как она боялась.... Папа у неё наверняка - учёный, из тех самых британских учёных.
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Fuchsia
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