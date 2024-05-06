Город-призрак в "красной зоне" Фукусимы

20-летняя Токио Матильда побывала в зоне отчуждения японской Фукусимы. Жительница Шеффилда, Англия, осмотрела парк развлечений, школу и кафе, которые пустуют вот уже 13 лет.
В 2011 году после землетрясения и последовавшего за ним цунами атомная электростанция "Фукусима-1" вышла из строя, выбросив радиоактивные отходы в окружающую среду и сделав её непригодной для жизни.
Жители эвакуировались из города, а он застыл во времени и стал похож на место действия игр и телесериала Fallout.
"Место напомнило мне Fallout, я испытала тяжёлое ощущение апокалипсиса. В городе я видела лишь рабочих, которые каждый день пытаются избавиться от радиационного слоя почвы и сделать её снова безопасной", - поделилась Матильда.
"Больница была самым радиоактивным местом, которое мы исследовали в "красной зоне". Мы боялись остаться там слишком долго и заработать лучевую болезнь. Мне никогда не было так страшно, как там".
После сильнейшего землетрясения магнитудой 9,1 и цунами три из шести реакторов АЭС расплавились, что привело к самой крупной радиационной аварии на планете со времён Чернобыля. В результате погибли 11 000 человек, 4 000 получили ранения, более 230 000 зданий были разрушены.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И ведь все те, кто еще в восьмидесятых растащил могильники техники а потом с выгодой продал радиоактивный хабар были сначала октябрятами, потом пионерами, потом комсомольцами многие, учились на одних со мной книжках, по одной школьной программе.....!!!! ЭХ!