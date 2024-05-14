Комиксы про пса Хахаски, который очень похож на нас всех

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Хахаски - пёс породы хаски, который очень похож на всех нас. На профиль автора комиксов подписаны более 600 тыс. человек. Посмотрите, знакомы ли вам эти ситуации?
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- Какой сейчас год?
- 1917.
- А, значит, конец первой мировой войны?
- В смысле "первой"?
Ну раз автор так боится 2022 года, то пусть отправится в 6-е августа 1945 года в Хиросиму.
Там, видимо ему будет не так страшно