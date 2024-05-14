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Комиксы про пса Хахаски, который очень похож на нас всех

Комиксы про пса Хахаски, который очень похож на нас всех

Автор:
14 мая 2024 14:09
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   Смешные комиксы   забавно   комиксы   пес хахаски   фото   хахаски   
1543
18

Хахаски - пёс породы хаски, который очень похож на всех нас. На профиль автора комиксов подписаны более 600 тыс. человек. Посмотрите, знакомы ли вам эти ситуации?

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Метки: Прикол   Смешные комиксы   забавно   комиксы   пес хахаски   фото   хахаски   
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3  комментария
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1k
beshh 5 минут назад
Комментарий к фото
Путешественник во времени прыгает на годы назад и спрашивает первого попавшегося:
- Какой сейчас год?
- 1917.
- А, значит, конец первой мировой войны?
- В смысле "первой"?
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
Серьезно?
Ну раз автор так боится 2022 года, то пусть отправится в 6-е августа 1945 года в Хиросиму.
Там, видимо ему будет не так страшно

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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1677 постов (1629 в горячем)

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