В Индии ветер снёс огромный рекламный щит

FISHKINET
Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине 15 дизайнеров, которым нужно сменить профессию 15 дизайнеров, которым нужно сменить профессию "Место встречи изменить нельзя": скончался актёр советских фильмов Владимир Жариков "Место встречи изменить нельзя": скончался актёр советских фильмов... В Архангельске горит круизный теплоход "М.В. Ломоносов" В Архангельске горит круизный теплоход "М.В. Ломоносов" Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате... Подросток-зацепер потерял половой орган от удара током на крыше электрички Подросток-зацепер потерял половой орган от удара током на крыше... "Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал кого-нибудь убить, но вскоре стоял и извинялся на камеру "Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель... Реаниматолог о смерти Реаниматолог о смерти В тульском поселке цыгане устроили потасовку с инспекторами ДПС В тульском поселке цыгане устроили потасовку с инспекторами ДПС Спецназ взял штурмом квартиру администраторов онлайн-магазина по продаже наркотиков Спецназ взял штурмом квартиру администраторов онлайн-магазина по... Мне плевать на всех, беру, что хочу! Мне плевать на всех, беру, что хочу! Гаджет для длинноволосых людей, которые не ищут лёгких путей Гаджет для длинноволосых людей, которые не ищут лёгких путей Московский суд запретил использовать формулировку «только для славян» Московский суд запретил использовать формулировку «только для славян» Школьники решили снять весёлое видео и сбросили на автомобиль игрушечный трактор Школьники решили снять весёлое видео и сбросили на автомобиль... Ребёнок выехал за ворота и погиб Ребёнок выехал за ворота и погиб Провалившуюся в яму на автомобиле пьяную женщину поблагодарили жители Клина Провалившуюся в яму на автомобиле пьяную женщину поблагодарили... Экс-министр национальной экономики Казахстана получил 24 года колонии за жестокое убийство жены Экс-министр национальной экономики Казахстана получил 24 года... В Перми школьница избивала сверстников прямо в ТЦ, а потом фальшиво извинялась в интернете В Перми школьница избивала сверстников прямо в ТЦ, а потом...
В Индии ветер снёс огромный рекламный щит

В Индии ветер снёс огромный рекламный щит

Автор:
14 мая 2024 08:11
Метки: Видео   Индия   Мумбаи   в мире   ветер   инцидент   рекламный щит   
940
1
2

В индийском Мумбаи несколько десятков людей пострадали из-за рухнувшего рекламного щита. Огромная конструкция не выдержала сильного ветра и упала на здание и десятки авто.

При падении рекламного щита на заправочную станцию в индийском Мумбаи погибли 14 человек. Еще 74 человека пострадали. Инцидент произошёл 13 мая, когда на город обрушились ливень и пыльная буря.

Всего под рухнувшей конструкцией оказалось заблокированными порядка 100 человек. В полиции заявили, что щит был установлен незаконно.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Индия   Мумбаи   в мире   ветер   инцидент   рекламный щит   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
865
Рафаэль Час назад
Было бы удивительно, еслиб в Индии что то было законно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3672 поста (3580 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

632996



Другие посты автора
Популярное
Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе
Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе
Учёные назвали 11 самых питательных продуктов в мире, которые по своей сути – чистая энергия
Учёные назвали 11 самых питательных продуктов в мире, которые по своей сути – чистая...
Набирающие популярность
Три способа как подловить лжеца
Три способа как подловить лжеца
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая
Продержалось 2 года без ремонта
Продержалось 2 года без ремонта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#люди#Китай#интересное#ДТП#Подмосковье#кино#СССР
#животные#забавно#автомир#Юмор#факты#конфликт#новости#кот#милота#Автовсячина
#в мире#машина#интересно#история#Россия#аварии#авто аварии#проверка#сарказм#Спорт
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта Нетрезвый мужчина чуть не стал жертвой питона Нетрезвый мужчина чуть не стал жертвой питона Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег 15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира 15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира Мужчина хитростью вернул украденный обезьяной смартфон Мужчина хитростью вернул украденный обезьяной смартфон Пассажирки поезда в Мумбаи вызвали к себе немало сочувствия Пассажирки поезда в Мумбаи вызвали к себе немало сочувствия

На что жалуетесь?

Вернуться