В Индии ветер снёс огромный рекламный щит

В индийском Мумбаи несколько десятков людей пострадали из-за рухнувшего рекламного щита. Огромная конструкция не выдержала сильного ветра и упала на здание и десятки авто.
При падении рекламного щита на заправочную станцию в индийском Мумбаи погибли 14 человек. Еще 74 человека пострадали. Инцидент произошёл 13 мая, когда на город обрушились ливень и пыльная буря.
Всего под рухнувшей конструкцией оказалось заблокированными порядка 100 человек. В полиции заявили, что щит был установлен незаконно.
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