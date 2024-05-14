5 загадочных артефактов, которые озадачили учёных

Археологи со всего мира всегда стремятся лучше изучить прошлое, и удивить нас новыми находками или фактами из древности. Однако, даже по мере развития технологий и археологических методов, некоторые тайны до сих пор остаются неразгаданными. Взглянем на несколько артефактов, предназначение и символизм которых до конца неизвестны учёным.
Каменный шар из Тоуи - это 531-граммовый шар из чёрного камня, который, как считается, изготовили в Шотландии более 5 000 лет назад. На трёх из четырёх граней шара есть замысловатые узоры, а четвёртая сторона - полностью гладкая. Шар обнаружили в 1860 году, но символизм узоров на нём до сих пор остаётся загадкой. Подобные шары находили сотнями по всей Шотландии (найдено 430 шаров): в основном они были проданы или пылились в частных коллекциях. Одна из популярных теорий гласит, что они были одним из видов оружия высокого статуса. Другие специалисты считают, что на этих камнях обозначали рельеф Шотландии.
В 1900 году группа водолазов укрывалась от шторма у греческого острова Антикитера. Когда шторм утих, они решили исследовать морское дно и наткнулись на затонувший корабль. Там они и обнаружили антикитерский механизм - сложное механическое устройство, которое датируется приблизительно второй половиной II века до нашей эры. Механизм содержал не менее 30 бронзовых шестерней и циферблаты со стрелками: тогда никому не верилось, что древние греки способны создать такое устройство.
100-летние исследования показали, что этот механизм представляет собой сложнейший астрономический "калькулятор" - он использовался для расчёта движения небесных тел и позволял узнать дату 42 астрономических событий. Механизм также мог с невероятной точностью предсказывать движения солнца, луны и пяти планет, известных древним грекам. Но исследователи до сих пор не могут понять, почему на создание такого устройства ушли столетия. Загадок добавляет тот факт, что антикитерский механизм остается единственным обнаруженным объектом такого типа.
Это - римский кувшин, которому 1 800 лет, и в котором проделаны странные круглые отверстия. Археологи до сих пор не понимают, для чего его использовали. Кувшин нашли разбитым на 180 частей, и эксперты из Музея археологии Онтарио кропотливо собирали его по кусочкам. После этого кувшин отправляли экспертам по римской керамике и другим специалистам, но ответы найти так и не смогли. По одной из теорий, римляне использовали эти кувшины для хранения живых дормисов (грызунов), пока их откармливали для последующего употребления в пищу.
12-гранные объекты, известные как римские додекаэдры - одни из самых загадочных предметов с кельтских окраин Римской империи. На данный момент в Британии обнаружено 33 таких артефакта: они различаются по размеру, и часто имеют ряд отверстий разного размера на каждой грани. Истинное назначение этих предметов до сих пор остаётся загадкой. Странный факт - в том, что римляне не изображали додекаэдры визуально и ничего не писали о них. Загадка усложняется еще и тем, что в XVIII веке они почему-то очень ценились коллекционерами. Эти шары абсолютно уникальны по своей конструкции - и археологам даже не с чем их сравнить, чтобы узнать точное назначение.
Сферы Дикиса - идеально ровные каменные сферы высотой до двух метров, которые обнаружили в Коста-Рике. Учёные уже почти столетие пытаются понять, для чего они, а люди, которые их изготовили, не оставили никаких письменных записей. По одной из теорий, эти камни принадлежат давно исчезнувшему народу дики, который жил на острове в период с 700 по 1530 год нашей эры. Однако, с приходом испанских завоевателей их перестали использовать по первоначальному назначению. После их обнаружения в 1930-х годах большинство сфер перенесли в другие места, а некоторые из них даже продавали для украшения газонов. А может, их оставили инопланетяне или древние цивилизации?... Естественно, это тоже одна из версий!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мы со своим прогрессом, компьютеризацией и наукой шагнувшей хрен знает куда, не можем определить для чего сделаны всякие древние штуковины и охреневаем от многозадачности антикитерского механизма.
Я уж молчу, что человеческий мозг и мировой океан практически нихрена не исследованы
А по теме - мне кажется,что те "шары" с узорами вполне могли быть штампами для пряников-лепешек.Гладкой стороной равняли,а потом узорчатой выдавливали рисунок.