5 загадочных артефактов, которые озадачили учёных

В 1900 году группа водолазов укрывалась от шторма у греческого острова Антикитера. Когда шторм утих, они решили исследовать морское дно и наткнулись на затонувший корабль. Там они и обнаружили антикитерский механизм - сложное механическое устройство, которое датируется приблизительно второй половиной II века до нашей эры. Механизм содержал не менее 30 бронзовых шестерней и циферблаты со стрелками: тогда никому не верилось, что древние греки способны создать такое устройство.

100-летние исследования показали, что этот механизм представляет собой сложнейший астрономический "калькулятор" - он использовался для расчёта движения небесных тел и позволял узнать дату 42 астрономических событий. Механизм также мог с невероятной точностью предсказывать движения солнца, луны и пяти планет, известных древним грекам. Но исследователи до сих пор не могут понять, почему на создание такого устройства ушли столетия. Загадок добавляет тот факт, что антикитерский механизм остается единственным обнаруженным объектом такого типа.