"Тащили мусор через весь зал": причины, по которым люди больше в ресторан ни ногой

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Обедать или ужинать в ресторанах и кафе давно стало нормой для многих. Порой в заведениях есть специальные скидки и акции на готовую еду на вынос, что даже дешевле купить, чем готовить дома. Но не всегда поход в кафе оставляет после себя приятные впечатления.
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2. И самое интересное, что причины, по которым люди не хотят возвращаться, даже не всегда связаны с едой
4. Потому что людям сейчас важно не только поесть, но и получить максимум положительных эмоций, чувствовать себя хорошо
А по каким причинам вы больше не вернетесь в то или иное заведение?
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Ещё когда приходишь с кем-то и блюда отдают не всем сразу. Одному принесли, второй сидит ему в рот смотрит. Потом наоборот, потому что когда второму принесли, первый уже поел. Вот это прям зашквар.
P.S. Это расстановка скорее всего на корпорат, или какое-то другое мероприятие. А столы в ресторане только такой формы.
Предвосхищая стоны про аллергию. Я не вижу проблемы пойти человеку навстречу, если он просит вежливо. Буквально на этих праздниках гуляли с мужем с собакой, решили зайти выпить кофе. В зале оказалась за столиком девушка ,которая вежливо попросила по возможности собаку убрать, т.к. у не аллергия. Без проблем муж с собакой тут же вышли на улицу ,а я в итоге забрала заказ в формате "с собой".