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"Тащили мусор через весь зал": причины, по которым люди больше в ресторан ни ногой

"Тащили мусор через весь зал": причины, по которым люди больше в ресторан ни ногой

Автор:
13 мая 2024 15:14
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в кафе   в ресторане   истории   кафе отстой   личный опыт   не понравилось   отзывы   отзывы о ресторане   фото   
2179
14

Обедать или ужинать в ресторанах и кафе давно стало нормой для многих. Порой в заведениях есть специальные скидки и акции на готовую еду на вынос, что даже дешевле купить, чем готовить дома. Но не всегда поход в кафе оставляет после себя приятные впечатления.

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А по каким причинам вы больше не вернетесь в то или иное заведение?

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Метки: в кафе   в ресторане   истории   кафе отстой   личный опыт   не понравилось   отзывы   отзывы о ресторане   фото   
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18  комментариев
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4k
Алекс Лом 2 часа назад
никогда не пойду в заведения где процесс превращен в шоу , где подача -на камнях , на вилах , на ветках ... не пойду в заведения с клубным замахом - где офики выглядят высокомерными миллионерами которые вынуждены прислуживать холопам . В подобных заведениях бывал , мне не понравилось . Я пойду лучше в малюсенькое заведение где вкусно кормят , где уютно и где приятно провести время . Помню на Июльской было маленькое кафе называлось "Кабанчик" в нем всегда играла музыка "Кино" а зал был разделен на кабинки зашел прикрыл дверь и все ты в своей компании никто не мешает беседовать и кушать, а шашлык у них был просто отпад нежный сочный ..блин пойду хоть курицу в духовку засуну что ли .
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1k
Alex Zx 18 минут назад
кто в ресторанах работал тот жрать туда не ходит (только в случае крайней необходимости, в разъездах). Вообще это даже полезно по молодости поработать в рестике, желательно в нескольких.
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41k
АнтонПолднев Полчаса назад
Не нравится когда долго обслуживают. Моя девушка работает работает рядом с небольшим ресторанчиком. Вроде и кормят вкусно и уютно у них. Но, блин, вот иной раз в обеденный перерыв хочется с ней сходить. Но понимаешь, что за час мы ни за что не успеем. Официанты подходят вечность, блюда готовят ещё дольше. Хотя заказываем мы обычно не поросёнка на вертеле, а какие-то несложные блюда. Фиг знает, может они всё из-под ножа отдают, но это тупо. Все смотрят Ивлева и прекрасно знают, что должны быть заготовки.
Ещё когда приходишь с кем-то и блюда отдают не всем сразу. Одному принесли, второй сидит ему в рот смотрит. Потом наоборот, потому что когда второму принесли, первый уже поел. Вот это прям зашквар.
P.S. Это расстановка скорее всего на корпорат, или какое-то другое мероприятие. А столы в ресторане только такой формы.
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26k
sssss3 Полчаса назад
В черном мешке через зал не мусор тащили, а тушку недовольного клиента....
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759
DuckTales Час назад
Вот что за кайф таскать в рестик собак ?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1673 поста (1625 в горячем)

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