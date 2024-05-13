"Тащили мусор через весь зал": причины, по которым люди больше в ресторан ни ногой

Обедать или ужинать в ресторанах и кафе давно стало нормой для многих. Порой в заведениях есть специальные скидки и акции на готовую еду на вынос, что даже дешевле купить, чем готовить дома. Но не всегда поход в кафе оставляет после себя приятные впечатления.