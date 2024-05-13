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Реаниматолог о смерти

Реаниматолог о смерти

Автор:
13 мая 2024 12:36
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   врач   люди   медик   мнение   реаниматолог   смерть   
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Врач реаниматолог рассказал о своём отношении к смерти. Медик поведал, что порой чувствует, когда к нему попадают люди на грани жизни и смерти.

Не все герои носят плащи и доспехи.

Вся правда о работе в реанимации. Полный выпуск.

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Метки: Видео   врач   люди   медик   мнение   реаниматолог   смерть   
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10  комментариев
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7k
satra Час назад
Нет комментария.
Только пожелание "Всем здоровья!"
И врачу из бригады "что б почаще была возможность в отпуск съездить, переключиться".
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7k
Хачик Секунду назад
Я ни во что сверхестественное не верю, но... Будучи в Афгане в своё время, разного насмотрелся и приметил одну вещь - смерть всегда имеет определённый запах. Нечто среднее между сладковатым и противным. Намного позже, когда моему отцу делали полостную операцию и у него разошлись швы внутри, меня попросили помочь завезти его на каталке в реанимацию, где я почувствовал тот самый "запах смерти". Это была не первая его операция (рак желудка) и никогда ничего подобного я не чувствовал. Я сразу понял, к чему всё идёт и через 3 часа я потерял отца. Так что я верю мужику из реанимобиля.
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21k
anpetrof 9 минут назад
А действительно. Чего бояться-то? Когда умрёшь, то уже не страшно. Умирать страшно...
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1k
Kra 13 минут назад
Здоровья, здоровья и здоровья реаниматологам !
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3k
Алекс 38 минут назад
есть такое выражение - когда придет смерть, вы ее не почувствуете. ибо уже...
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7k
hhwost 49 минут назад
нну и где все наши придурки-атеисты с коментариями про "ненаучное мракобесие"?
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3691 пост (3648 в горячем)

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