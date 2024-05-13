Реаниматолог о смерти

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Врач реаниматолог рассказал о своём отношении к смерти. Медик поведал, что порой чувствует, когда к нему попадают люди на грани жизни и смерти.
Не все герои носят плащи и доспехи.
Вся правда о работе в реанимации. Полный выпуск.
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Только пожелание "Всем здоровья!"
И врачу из бригады "что б почаще была возможность в отпуск съездить, переключиться".
Человек не просто образованный но и опытный, знает что никаких гарантий. Бывает человек с виду здоровый, а через пять минут в морг, а бывает машиной переехало, в фарш перемололо, а он через пару дней тебе приносит коньяк ибо пронесло...
Смерть она всегда рядом. Бывает идеальное здоровье, а потом бац на остановке автобуса стоишь и в спину прилетает автомобиль с бухим водителем. Всегда есть варианты, кто-то их называет божественной силой, кто-то совпадением, а кто-то кармой, итд... Никто из них не придурок, просто у каждого свой взгляд
просто меня бесят люди с утверждениями типа "у меня не хватает мозгов или фантазии или мне слишком страшно или некомфортно представить что-то, поэтому ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
а тут таких половина, наверное.
я, кстати, тоже агностик. и про существование божественного не "верю", а точно знаю, на собственном опыте.
Здесь сплошная диалектика - закон перехода количества в новое качество. У человека огромный опыт, по несколько вызовов в день. Он уже на интуиции чувствует, выживет человек или нет, соответственно, если не жилец - то конечно холодок пробегает. Вы у военных врачей спросите, как они с одного взгляда на пациента сразу определяют "не жилец". Тут много факторов - внешний вид больного, общее состояние и даже запах. Это уже подсознательная работа мозга.
PS А "придурка" вам возвращаю.