18 забавных объявлений и надписей

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Предлагаю несколько забавных объявлений, рождённых в попытке завладеть вниманием окружающих любой ценой. Ну, или простой случайностью или невнимательностью.
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Так и хочется попробовать включить оба крана.
— Du you speak English? — Da, a chto ?
Починим всё, кроме звонка.
Ежа так и не нашёл. То ли сбежал, то ли стёрся.
А я помню времена, когда белые медведи рекламировали кока-колу.
Скорее всего это около регистратуры в поликлинике.
Ну, 2 часа возможно интересной работы — вполне приемлемо.
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