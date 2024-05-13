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18 забавных объявлений и надписей

18 забавных объявлений и надписей

Автор:
13 мая 2024 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: бмор   забавно   надписи   объявления   подборка   приеол   
2222
19

Предлагаю несколько забавных объявлений, рождённых в попытке завладеть вниманием окружающих любой ценой. Ну, или простой случайностью или невнимательностью.

×

Так и хочется попробовать включить оба крана.

— Du you speak English? — Da, a chto ?

Починим всё, кроме звонка.

Ежа так и не нашёл. То ли сбежал, то ли стёрся.

А я помню времена, когда белые медведи рекламировали кока-колу.

Скорее всего это около регистратуры в поликлинике.

Ну, 2 часа возможно интересной работы — вполне приемлемо.


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Метки: бмор   забавно   надписи   объявления   подборка   приеол   
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17k
ss Час назад
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Все. Это же банки!
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12k
Дмитрий 41 минуту назад
Ёжики то жеж нормально для чистки. Мы, которых не съедим, тех для чистки унитаза используем.
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Харон ( Χάρων) 47 минут назад
Было бы поменьше баянов, может и поставил бы +.
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2303 поста (2209 в горячем)

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