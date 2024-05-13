Мышь-полёвка: не имеет никакого отношения к мышам. Кто же это тогда?

Мышь — это новая пассия твоего бывшего, а на фото — полёвка! Полёвка — не мышь, не путайте! Чтобы все наконец запомнили, кто есть кто, мы сейчас проведём коротенький ликбез. Заодно и напомним, что даже самый крохотный представитель фауны может создать чуму на ровном месте просто потому, что кто-то не соблюдает нормы рождаемости.
Итак, обыкновенная полёвка — типичный представитель отряда грызунов. На первый взгляд, эти животины ничем особенным не отличаются от 2500 видов родственников-грызунов. На второй взгляд — тоже, но это не потому, что мы отличия искать не умеем. Так задумано природой: большинство грызунов ведут примерно одинаковый образ жизни, отчего и выглядят схоже. Вырастают полёвки до 14 сантиметров от носа до кончика хвоста и весят при этом под 45 грамм — габариты упитанной домашней мыши. Но пусть глазки-бусины, острый носик и бурая шкурка не обманут вас: мышам обыкновенные полёвки — седьмая вода на киселе. Хомяки — вот ближайшие их родственники!
Познакомиться поближе с полёвками можно в западной и центральной части Евразийского континента. Как-то специально искать их не надо: грызуны плотно обосновались от побережья Атлантики на западе до Алтая на востоке, от Западной Сибири на севере до Казахстана на юге. Живут зверьки не только в дикой природе — поля, плантации, сады и парки привлекают их не меньше просторных лугов. Занять такой огромный ареал полёвкам помогли два фактора: люди и колоссальная скорость воспроизведения себе подобных.
С нами всё понятно, — звери начали следовать за человеком с тех самых пор, когда мы придумали земледелие. Культурными насаждениями мы предоставляем полёвкам бесплатный шведский стол. Кушать овощи и зерно сразу с поля намного проще, чем искать еду где-то в глухой степи. Да и хищников рядом с человеком не так много.
Только вот нам от такого соседства одна беда. Ей даже название дали — чума полёвок. В годы с мягкой зимой, ранней весной и богатым урожаем грызуны сходят с ума. Они начинают плодиться в промышленных масштабах, съедать все посевы и плодиться ещё больше. Последний случай чумы полёвок случился в 2007 году в испанском автономном сообществе Кастилия и Леон.
Обычно в этой местности проживает около 100 миллионов грызунов — довольно много, но не критично. А во время чумы численность полёвок перевалила за 700 миллионов! Это полчище истребило 500.000 гектар культурных насаждений. При пересчёте на деньги это примерно 15 миллионов евро. Колоссальные деньжищи просто грызуну под хвост! В прямом смысле, кстати.
Причём во время разгара чумы остановить её никак не получится. Сжигать сухие поля, рассыпать яд, ставить ловушки — ничего против полёвок не поможет. Почему? Смотри вторую причину колоссального расселения этих грызунов по миру.
Старт воспроизводства полёвок приурочен к первым тёплым весенним дням. Беременность у самок длится чуть меньше месяца, молочное вскармливание — и того меньше. В стандартных условиях молодки готовы к размножению на второй месяц жизни. Но если пищевые и территориальные ресурсы позволяют, они могут стать счастливыми мамочками уже на 13 (!) день жизни.
А если ещё и учесть, что максимальный размер помёта — 15 грызунят, представляете масштабы? Одна самка за такой безумный сезон размножения может принести под 60 детёнышей! Само собой, после такой репродуктивной гонки её организм ослабнет и погибнет. Но это ничего, ведь полсотни потомков к тому времени уже начнут свою эстафету брачных игр.
Помогает полёвкам и то, что они очень скромны в пищевых запросах. Грызуны едят траву, зерно, овощи, фрукты, обгрызают кору с деревьев, а при случае ловят насекомых, личинок и моллюсков. На всякий случай в своих подземных норках зверьки делают огромные запасы пищи: одна животинка может припрятать до трёх килограмм пайка! А то, что унести к себе про запас не получается, полёвка надкусывает. Да, как в том анекдоте: что не съем, то понадкусываю! Только в жизни не смешно — такие покусительства ускоряют порчу продуктов.
Мораль сей басни такова: всё хорошо в меру. Достаточная популяция полёвок составляет кормовую базу для многих хищных животных, а норы грызуна помогают почве дышать. Но перенаселение губит всю экосистему. Также предлагаем почитать наш разбор обыкновенного ужа. Получилось интересно:
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