Мышь-полёвка: не имеет никакого отношения к мышам. Кто же это тогда?

Причём во время разгара чумы остановить её никак не получится. Сжигать сухие поля, рассыпать яд, ставить ловушки — ничего против полёвок не поможет. Почему? Смотри вторую причину колоссального расселения этих грызунов по миру.

Старт воспроизводства полёвок приурочен к первым тёплым весенним дням. Беременность у самок длится чуть меньше месяца, молочное вскармливание — и того меньше. В стандартных условиях молодки готовы к размножению на второй месяц жизни. Но если пищевые и территориальные ресурсы позволяют, они могут стать счастливыми мамочками уже на 13 (!) день жизни.