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Подводный военный музей в Иордании

Подводный военный музей в Иордании

Автор:
12 мая 2024 09:41
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Иордания   Подводный военный музей   боевые машины   на дне   под водой   подводный музей   
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Подводный военный музей — новое и уникальное место для дайвинга в Акабе. Музей привлекает дайверов благодаря богатой морской жизни на бывших боевых машинах.

Затопленная военная техника создает мост между бурным прошлым Иордании и мирным будущим. Проект музея был разработан несколькими иорданскими властями после месяца планирования и недели затопления транспортных средств.

Место музея было выбрано на песчаном участке для привлечения любителей снорклинга и дайверов разного уровня. В музее можно увидеть различную армейскую технику, построенную в Великобритании, США и Южной Африке и использовавшуюся иорданской армией до 2000 года.

В музее представлены знаменитые танки "Чифтен", известные на Ближнем Востоке как танки "Халид Шир".



Для безопасного плана погружения важно следить за потреблением воздуха при осмотре каждого выставленного предмета.


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Метки: Иордания   Подводный военный музей   боевые машины   на дне   под водой   подводный музей   
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1  комментарий
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Ультратрахуил 41 минуту назад
Затопленный американский авианосец будет эффектней смотреться!
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3423 поста (3120 в горячем)

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