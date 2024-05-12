Подводный военный музей в Иордании

Место музея было выбрано на песчаном участке для привлечения любителей снорклинга и дайверов разного уровня. В музее можно увидеть различную армейскую технику, построенную в Великобритании, США и Южной Африке и использовавшуюся иорданской армией до 2000 года.



В музее представлены знаменитые танки "Чифтен", известные на Ближнем Востоке как танки "Халид Шир".