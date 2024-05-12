Подводный военный музей в Иордании

Подводный военный музей — новое и уникальное место для дайвинга в Акабе. Музей привлекает дайверов благодаря богатой морской жизни на бывших боевых машинах.
Затопленная военная техника создает мост между бурным прошлым Иордании и мирным будущим. Проект музея был разработан несколькими иорданскими властями после месяца планирования и недели затопления транспортных средств.
Место музея было выбрано на песчаном участке для привлечения любителей снорклинга и дайверов разного уровня. В музее можно увидеть различную армейскую технику, построенную в Великобритании, США и Южной Африке и использовавшуюся иорданской армией до 2000 года.
В музее представлены знаменитые танки "Чифтен", известные на Ближнем Востоке как танки "Халид Шир".
Для безопасного плана погружения важно следить за потреблением воздуха при осмотре каждого выставленного предмета.
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