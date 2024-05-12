Семейные разборки привели к смерти 3 человек

В ходе ожесточенной перестрелки женщина получила три ранения, несовместимые с жизнью, но и брацу тоже досталось. В настоящее время он находится в местной больнице, врачи борются за его жизнь.

Шериф округа Пуласки Бобби Джонс: “Прямо сейчас это открыто для расследования. Мы все еще работаем с детективами и ищем зацепки."