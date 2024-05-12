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Семейные разборки привели к смерти 3 человек

Семейные разборки привели к смерти 3 человек

Автор:
12 мая 2024 08:21
Сообщество : Криминал
Метки: США   дела семейные   кентукки   огнестрельное оружие   перестрелка   семья   
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Полиция штата Кентукки до сих пор не может выяснить, что побудило 56-летнюю Анджелу Госсер взяться за пистолет.

73-летний Ларри Госсер был сержантом в отставке в Департаменте рыбного хозяйства и дикой природы штата Кентукки. 16 лет он отдал этому делу. Был заядлым рыбаком и охотником, который любил природу, любил своих животных и больше всего любил проводить время со своей семьей и друзьями.


3 мая этого года Ларри работал с деревом на территории своего дома в западном округе Пуласки. Его супруга, 56-летняя Анджела Гросс хладнокровно всадила несколько пуль в своего супруга и отправилась к своей сестре Дженнифер Уилсон, но не в попытке спрятаться от полиции, а ради того, чтобы и ее убить.


Тело женщины было обнаружено в автомобиле, припаркованном рядом с ее домом. После того как с сестрой было покончено, Анджела поехала к брату, 58-летний Дэррил Уилсон. И, судя по тому, как он встретил родную сестренку, мужчина был в курсе происходящих событий и уже поджидал Анджелу с пистолетом.


В ходе ожесточенной перестрелки женщина получила три ранения, несовместимые с жизнью, но и брацу тоже досталось. В настоящее время он находится в местной больнице, врачи борются за его жизнь.


Шериф округа Пуласки Бобби Джонс: “Прямо сейчас это открыто для расследования. Мы все еще работаем с детективами и ищем зацепки."



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Метки: США   дела семейные   кентукки   огнестрельное оружие   перестрелка   семья   
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3  комментария
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147k
parallax Полчаса назад
Если в доме есть ружьё, то оно рано или поздно обязательно выстрелит.

(народная мудрось)
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60k
zloykoyot 21 минуту назад
Муженёк когда-то трахал её сестру, а брат об этом знал. Первый логичный вывод.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 36 минут назад
Полиция штата Кентукки до сих пор не может выяснить, что побудило 56-летнюю Анджелу Госсер взяться за пистолет.

"колесья" от депрессии.
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