225
28
Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Добавляйте фотографии своих городов!
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
×
13.
Волгодонск, Ростовская область. Строительство городского узла связи на улице Ленина, 1970-е годы.
Источник:
Еще крутые истории!
- Парень, который создал свою республику, уже 5 лет борется за её признание
- "Сделала интимные фото и отправила коллегам": неловкий момент, когда по ошибке написал не в тот чат
- Девушку раскритиковали за откровенное платье на свадьбе
- "Чтобы провести интернет - нужно перекрыть всю улицу": пользователи рассказали, что их больше всего удивило в других странах
- "Виделись один раз": женщины рассказали о своих отношениях со свекровями
Новости партнёров
реклама
думаю многие согласятся. уважаемый Юганск, могу тебя попросить так делать?