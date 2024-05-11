FISHKINET
"Помогу оформить детские пособия". Почему имя Мухаммад бьёт рекорды в ХМАО "Помогу оформить детские пособия". Почему имя Мухаммад бьёт... В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в реку В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в... 15 отличных реклам, созданных настоящими профессионалами 15 отличных реклам, созданных настоящими профессионалами Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Российские ученые разработали новый материал Российские ученые разработали новый материал Мужчину возмутила хамская парковка на тротуаре у "Вкусно и точка" Мужчину возмутила хамская парковка на тротуаре у "Вкусно и точка" Необычный житель Флориды упал в люк и его несколько часов пытались спасти Необычный житель Флориды упал в люк и его несколько часов пытались... Бастрыкин заинтересовался нападением вооружённых отвёрткой детей на сверстника в Новосибирске Бастрыкин заинтересовался нападением вооружённых отвёрткой детей... В США девушка с лопатой напала на водителя Amazon'а В США девушка с лопатой напала на водителя Amazon'а "Без шансов": появилось видео падения пассажирского автобуса в реку Мойку "Без шансов": появилось видео падения пассажирского автобуса в... Почему моряки 166 лет назад начали носить полосатые тельняшки? Почему моряки 166 лет назад начали носить полосатые тельняшки? Хищный попугай с большой дороги: почему новозеландские фермеры ненавидят кеа Хищный попугай с большой дороги: почему новозеландские фермеры... Суровые челябинские качели Суровые челябинские качели Шведы вышли на митинг с требованием отстранить Израиль от участия в "Евровидении" Шведы вышли на митинг с требованием отстранить Израиль от участия... Самый давний долгострой Таджикистана, который строят уже больше 50 лет Самый давний долгострой Таджикистана, который строят уже больше 50 лет Только не в мою смену! Только не в мою смену! Неудачная операция по спасению кота Неудачная операция по спасению кота Зачем в Японии построили деревню-фонтан Зачем в Японии построили деревню-фонтан
Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
11 мая 2024 21:42
Метки: СССР   история   фото   
225
28

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...

Добавляйте фотографии своих городов!

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Кондратий Собакин 8 часов назад
27. Улица Яуниела. Она же: Берн. Блюменштрассе (Цветочная улица). Она же: Лондон. Бейкер-стрит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Головасыр коричнештанник 17 минут назад
один город - одно фото
думаю многие согласятся. уважаемый Юганск, могу тебя попросить так делать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5435 постов (5426 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1125040



Другие посты автора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Популярные теги
#фото#история#СССР#Прикол#Санкт-Петербург#конфликт#Спасение#Жизнь#преступление#криминал
#животные#люди#Россия#Китай#забавно#автобус#Москва#Юмор#нападение#Еда
#в мире#интересно#факты#наука#реклама#кот#ученые#сарказм#мойка
От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов

На что жалуетесь?

Вернуться