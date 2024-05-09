Техника и техники

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Современная кухня буквально напичкана разнообразными бытовыми приборами, задача которых – сделать приготовление, хранение пищи и уборку максимально лёгкими и необременительными.
А верные пушистые помощники, в свою очередь, нашпигованы идеями по стандартному и не очень применению этих странных штуковин. Получается или нет – это вопрос спорный. Но зато на память остаются восхитительные фотки с котиками.
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