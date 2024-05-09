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Сообщество Без кота и жизнь не та 2365 постов • 514 подписчиков подписаться
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Техника и техники

Техника и техники

Автор:
09 мая 2024 15:23
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Микроволновая печь   Питомец   быт   кот   кухня   плита   прибор   техника   устройство   
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Современная кухня буквально напичкана разнообразными бытовыми приборами, задача которых – сделать приготовление, хранение пищи и уборку максимально лёгкими и необременительными.

А верные пушистые помощники, в свою очередь, нашпигованы идеями по стандартному и не очень применению этих странных штуковин. Получается или нет – это вопрос спорный. Но зато на память остаются восхитительные фотки с котиками.

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Метки: Животное   Микроволновая печь   Питомец   быт   кот   кухня   плита   прибор   техника   устройство   
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