Денежный дождь обрушился на жителей Кингисеппа

Сегодня на жителей Кингисеппа обрушились осадки в виде денег. Произошло это внезапно и совершенно случайно. Один из посетителей торгового центра не смог удержать в руках свежевыданную банкоматом зарплату и выронил. Ветер тут же подхватил банкноты и разметал по парковке.

