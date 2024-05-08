Денежный дождь обрушился на жителей Кингисеппа

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Сегодня на жителей Кингисеппа обрушились осадки в виде денег. Произошло это внезапно и совершенно случайно. Один из посетителей торгового центра не смог удержать в руках свежевыданную банкоматом зарплату и выронил. Ветер тут же подхватил банкноты и разметал по парковке.
Посетители торгового центра бросились подбирать деньги. Правда, вовремя опомнились от внезапного счастья и решили сдать банкноты руководству ТРЦ. Там уже по камерам видеонаблюдения нашли источник изобилия и пообещали, что мужчина сможет вернуть свои деньги в ближайшей дежурной части.
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