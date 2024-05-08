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Денежный дождь обрушился на жителей Кингисеппа

Денежный дождь обрушился на жителей Кингисеппа

Автор:
08 мая 2024 11:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Денежный дождь   Кингисепп   банкомат   деньги   перформанс   потерял.   
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Сегодня на жителей Кингисеппа обрушились осадки в виде денег. Произошло это внезапно и совершенно случайно. Один из посетителей торгового центра не смог удержать в руках свежевыданную банкоматом зарплату и выронил. Ветер тут же подхватил банкноты и разметал по парковке.

Посетители торгового центра бросились подбирать деньги. Правда, вовремя опомнились от внезапного счастья и решили сдать банкноты руководству ТРЦ. Там уже по камерам видеонаблюдения нашли источник изобилия и пообещали, что мужчина сможет вернуть свои деньги в ближайшей дежурной части. 

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Метки: Видео   Денежный дождь   Кингисепп   банкомат   деньги   перформанс   потерял.   
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Гвоздь Час назад
повезло работяге
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ПИВОнер Час назад
Надеюсь, в борьбе за "толерантное отношение к гражданам и соц. равенство" твари перегрызли друг-другу глотки..
Россия снабжает страны Прибалтики не только эл. энергией, но и ещё кучей ништяков, типа каналом поступления в Россию Зап. алкоголя и т.п...
А русские Воины гибнут каждый день..
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ПИВОнер Aleksandr 9 минут назад
Мозги включи..
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ПИВОнер Duckk 4 минуты назад
Там, где у тебя жопа.
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ПИВОнер Pioner76 3 минуты назад
Ты под веществами, как твой презик Зеля?
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2354 поста (2316 в горячем)

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