Как в Камбодже сходят с ума по капельницам на мотоцикле

Ни в одной стране народ так не фанатеет по капельницам и не цепляет их к себе по любому поводу.

Ничто не лечит лучше хорошего прокапывания

Не ясно почему, но из всех видов лечения – порошки, таблетки - местные считают, что капельница на голову превосходит остальные. В деревне, в городе, то тут, то там мелькнет мужчина на скутере с примотанной капельницей.

Или мимо пройдет ребенок, а за ним мать, держащая над ним, как зонтик, капельницу.