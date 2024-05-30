Как в Камбодже сходят с ума по капельницам на мотоцикле

Если завязать вам глаза, а потом поставить посреди какого-то города в Азии, то порой сложно догадаться – где именно вы. Но если мимо проедет человек на мопеде, к которому будет прикручена палка с капельницей, то смело говорите – вы в Камбодже!
Ни в одной стране народ так не фанатеет по капельницам и не цепляет их к себе по любому поводу.
Ничто не лечит лучше хорошего прокапывания
Не ясно почему, но из всех видов лечения – порошки, таблетки - местные считают, что капельница на голову превосходит остальные. В деревне, в городе, то тут, то там мелькнет мужчина на скутере с примотанной капельницей.
Или мимо пройдет ребенок, а за ним мать, держащая над ним, как зонтик, капельницу.
Верят в их могучую силу и врачи. В Камбодже примерно в три раза чаще обычного ставят капельницы пациентам. Если вы задержались в больнице на день, шанса избежать капельницы, у вас никакого.
Некоторые врачи назначают внутривенное лечение даже в тех случаях, когда в них нет необходимости, чтобы взять с пациентов больше денег (а те и рады).
Но основная проблема заключается в восприятии этих методов лечения людьми. Многие камбоджийцы считают, что капельницы помогают им быстрее выздороветь, независимо от их проблем.
И если врач не прописывает внутривенное лечение, они считают его неквалифицированным и не приходят на второй визит. Врачи тоже не хотят терять пациентов.
Такой вот замкнутый круг, который можно разорвать только долгими годами повышения уровня образования у населения.
У народа сложилось впечатление, что даже простые капельницы с физиологическим раствором содержат лекарства, помогающие лечить различные недуги. И даже консультации Министерства здравоохранения не могут изменить их мнение.
От капельницы ведь ничего плохого не будет?
Как ни странно, в любви к капельницам кроется огромный вред населению. Точнее, вред – в их упертых головах.
Когда врач ВЫНУЖДЕН выписать не капельницу, то больной сомневается в нем. И идет к врачу без лицензии, который точно знает, чему будет рад больной даже без постановки диагноза – капельнице!
Многие болезни остаются недолеченными, ведь при помощи капельниц можно сбивать температуру и добиться временного облегчения. Не говоря уже о том, что деревенские врачи без специальных клиник не могут поддерживать уровень стерильности игл.
Так в 90-тых в деревнях Камбоджи появился очаг заболеваний ВИЧ. Это как раз из-за многоразового использования игл для капельниц без должной стерилизации. А ведь многие прокапывали себе только физраствор! Тогда власти начали бороться нелегальными врачами, но не провели достаточный ликбез по поводу капельниц среди населения.
В общем на руле мотоцикла капельница смотрится это забавно и очень безобидно. Но если копнуть глубже – это очень опасный народный миф!
Источник:
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