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В сети раскритиковали платье с живыми рыбками

В сети раскритиковали платье с живыми рыбками

Автор:
26 апреля 2024 14:22
Сообщество : Истории
Метки: Разное   дизайнеры   животные   защитники животных   истории   критика   общество   платье   соцсети   фото   
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Американский дизайнер Yanedaila недавно поделилась своим творением — платьем с использованием живых золотых рыбок. Хотя девушка написала, что рыбы не пострадали, в соцсетях её бурно раскритиковали.

Недавно американский дизайнер Yanedaila опубликовала на своей страничке платье, которое она создала для клиентки. На ярком платье из пайеток красовался мини-аквариум с живыми золотыми рыбками, а сам наряд предназначался для вечеринки по случаю беременности. Под фотографиями дизайнер написала, что при создании платья "ни одна рыба не пострадала", но несмотря на это, на неё свалился шквал критики.

Многие пользователи сети не одобрили такую идею, посчитав, что рыбки плохо себя чувствуют в таком импровизированном аквариуме. Кто-то предложил с таким же успехом использовать искусственных рыбок. По словам дизайнера, это - искусство, и желание клиенки для неё превыше всего.


"Да, искусство есть искусство. Но жестокое обращение с животными всегда остаётся таковым. Неважно, собака это, кошка, птица или рыбка. Платье можно было легко сделать с искусственными рыбками," - написали пользователи сети.

"Этим бедным рыбкам нужно гораздо больше воды,"

"Просто отвратительно. Использовать животных в качестве аксессуара для какого-то дурацкого платья - это ужасно," - написал другой комментатор.

Ситуацию даже прокомментировали врачи. По словам ветеринара Бена Розенблума, это платье - действительно пример жестокого обращения с животными. Как рассказал ветеринар, к сожалению, люди часто меньше заботятся о благополучии рыбок, чем о других животных, которых мы держим в качестве домашних питомцев. Он объяснил, что в таком "аквариуме" рыба испытывает невероятный стресс, и не сможет долго прожить.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   дизайнеры   животные   защитники животных   истории   критика   общество   платье   соцсети   фото   
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5  комментариев
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18k
Kucher Час назад
Жалкий плагиат на нашу замечательную сказку Александра Роу.
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13k
Krapiv 6 минут назад
Чей-то дизайнер подкачал.
Надо было на бюст жаб посадить, в зону бикини блох
А на жопу хомяков
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40k
АнтонПолднев Час назад
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171
w Час назад
Это не золотые рыбки.
Вроде, один медовый гурами и пара барбусов.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1675 постов (1614 в горячем)

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