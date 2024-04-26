В сети раскритиковали платье с живыми рыбками

Ситуацию даже прокомментировали врачи. По словам ветеринара Бена Розенблума, это платье - действительно пример жестокого обращения с животными. Как рассказал ветеринар, к сожалению, люди часто меньше заботятся о благополучии рыбок, чем о других животных, которых мы держим в качестве домашних питомцев. Он объяснил, что в таком "аквариуме" рыба испытывает невероятный стресс, и не сможет долго прожить.