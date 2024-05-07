В Башкирии задержали министра транспорта и дорожного хозяйства

Как несложно догадаться, это очередное коррупционное дело.
Сегодня утром сотрудники Следственного комитета задержали в Уфе министра транспорта и дорожного хозяйства республики Башкортостан Александра Клебанова. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2023 году Клебанов, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", крупнейшего дорожного подрядчика в республике, потребовал 5 млн рублей "за общее покровительство и способствование в получении платежей за ранее выполненные работы" от гендиректора компании-перевозчика, с которым в 2021 году был заключён договор в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В случае отказа чиновник пригрозил тому создать проблемы при получении оплаты за выполненные работы по перевозке материалов на объект реконструкции одной из дорог. Гендиректор коммерческой компании, как отмечается, поддался на шантаж и заплатил министру.
Александру Клебанову вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сообщается, что практически сразу после задержания министра глава Башкирии Радий Хабиров освободил Клебанова от занимаемой должности, а с сайта Минтранса убрали информацию и сведения про экс-министра.
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