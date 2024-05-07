В Башкирии задержали министра транспорта и дорожного хозяйства

Сегодня утром сотрудники Следственного комитета задержали в Уфе министра транспорта и дорожного хозяйства республики Башкортостан Александра Клебанова. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2023 году Клебанов, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", крупнейшего дорожного подрядчика в республике, потребовал 5 млн рублей "за общее покровительство и способствование в получении платежей за ранее выполненные работы" от гендиректора компании-перевозчика, с которым в 2021 году был заключён договор в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В случае отказа чиновник пригрозил тому создать проблемы при получении оплаты за выполненные работы по перевозке материалов на объект реконструкции одной из дорог. Гендиректор коммерческой компании, как отмечается, поддался на шантаж и заплатил министру.