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В Башкирии задержали министра транспорта и дорожного хозяйства

В Башкирии задержали министра транспорта и дорожного хозяйства

Автор:
07 мая 2024 14:11
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   СК   УФА   взятка   задержание   коррупция   министр   
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Как несложно догадаться, это очередное коррупционное дело.

Сегодня утром сотрудники Следственного комитета задержали в Уфе министра транспорта и дорожного хозяйства республики Башкортостан Александра Клебанова. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.


По данным следствия, в 2023 году Клебанов, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", крупнейшего дорожного подрядчика в республике, потребовал 5 млн рублей "за общее покровительство и способствование в получении платежей за ранее выполненные работы" от гендиректора компании-перевозчика, с которым в 2021 году был заключён договор в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В случае отказа чиновник пригрозил тому создать проблемы при получении оплаты за выполненные работы по перевозке материалов на объект реконструкции одной из дорог. Гендиректор коммерческой компании, как отмечается, поддался на шантаж и заплатил министру.

Александру Клебанову вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сообщается, что практически сразу после задержания министра глава Башкирии Радий Хабиров освободил Клебанова от занимаемой должности, а с сайта Минтранса убрали информацию и сведения про экс-министра.

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Метки: Башкирия   СК   УФА   взятка   задержание   коррупция   министр   
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8  комментариев
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18k
ron 2 часа назад
удивительно! неужели? )))
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Сол Гудман 6 минут назад
Мед незаконно продавал?
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Остап_Бендер_Задунайский 17 минут назад
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52k
Элек Мек 45 минут назад
Пацан шёл к успеху..
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39k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
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Burzum
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