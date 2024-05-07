Питерская уличная мода, которая сражает наповал

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Модники Питера известны по всей России. Они экстравагантные, немного безумные и всегда следят за самыми актуальными трендами. В этой подборке собраны люди, у которых в гардеробе есть парочка нарядов в свет, которым позавидуют даже модники Парижа.
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