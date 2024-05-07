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Питерская уличная мода, которая сражает наповал

Питерская уличная мода, которая сражает наповал

Автор:
07 мая 2024 11:34
Сообщество : Юмор
Метки: мода   мода питера   модная история   питерская мода   питерские модники   фото   
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Модники Питера известны по всей России. Они экстравагантные, немного безумные и всегда следят за самыми актуальными трендами. В этой подборке собраны люди, у которых в гардеробе есть парочка нарядов в свет, которым позавидуют даже модники Парижа.

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Метки: мода   мода питера   модная история   питерская мода   питерские модники   фото   
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1  комментарий
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Leo 40 секунд назад
Тяжелые препараты делают своё дело)
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  • Дата регистрации: 09.10.2021
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