Известный бренд представил джинсы с мокрыми пятнами

"Больше не надо ходить в туалет! Можно просто помочиться в джинсы и сказать, что это дизайн такой...", - пишут пользователи сети, комментирующие модель.





"Кто-то это вообще осмелится носить?" - написал другой пользователь.





"Ты не крут, если не писаешь в штаны!" - пошутил ещё один.