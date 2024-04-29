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Известный бренд представил джинсы с мокрыми пятнами

Известный бренд представил джинсы с мокрыми пятнами

Автор:
29 апреля 2024 20:12
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Разное   джинсы   дизайн   дизайнеры   идеи   мода   модно   модные тенденции   фото   
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Известный бренд одежды Jordanluca представил джинсы с мокрыми пятнами, которые выглядят, будто вы только что описались в штаны. Мода, что ты делаешь, остановись!

На показе осень-зима 2023 в рамках Недели моды в Милане дебютировали джинсы от модного британско-итальянского бренда Jordanluca с имитацией мокрых пятен. Выглядит так, будто в штаны описались, из-за чего многие раскритиковали эту модель в сети: мол, это уже слишком. Стоимость таких джинсов составляет 608 долларов (56 тысяч рублей).

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"Больше не надо ходить в туалет! Можно просто помочиться в джинсы и сказать, что это дизайн такой...", - пишут пользователи сети, комментирующие модель.


"Кто-то это вообще осмелится носить?" - написал другой пользователь.


"Ты не крут, если не писаешь в штаны!" - пошутил ещё один.


Бренд Jordanluca набрал популярность в последние годы, несмотря на нестандартные дизайны. Продажи бренда выросли на 15 % с 2022 по 2023 год, и составили более 500 000 долларов. По прогнозам модных экспертов, в ближайшие сезоны бренд будет пользоваться огромной популярностью и станет одним из ключевых модных игроков на международном уровне.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   джинсы   дизайн   дизайнеры   идеи   мода   модно   модные тенденции   фото   
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15  комментариев
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11k
MakDag Час назад
Не останавливайтесь. Или коричневое на синем не смотрится?
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3k
Звёздный странник Секунду назад
Модельерам не надоело играть в Бога?
Получается, что теперь обыкновенные джинсы можно поднять в цене, просто обоссав их?
Раньше в 90-х люди как-то заморачивались с химией, чтобы "варёнки" делать.
А теперь всё упростили до примитивности! "Сексретный ингридиент" для преображения, сам человек вырабатывает!
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22k
КВТИУ-80 6 минут назад
Даёшь писк кулинарной моды (прости, Господи)
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765
FlakoBoy 17 минут назад
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49
pilot52 19 минут назад
Искусственно порванные и грязные - уже не в моде, новый тренд - обоссаные
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51
Бывалый Трус 20 минут назад
Я просто не вижу смысла в таких джинсах, да ещё и за 56 тысяч. Если уж хочется ходить в обоссаных джинах, не проще ли купить что по-дешевле и обоссать самому? Заодно и запах будет.
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15k
..: Атеист :.. Полчаса назад
фубля. Впрочем не очень удивлен. Вроде бы уже подобное было, но "со следами крови". Эврогейская мода.. капец
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550
Шэльмавье фон Шольценко 37 минут назад
Народ да он обоссаным и вышел на подиум, и в лучших западных традициях тут же на месте и сделали ремарку,мол дескать ,тренд такой. Хотя нынче удивлятся чему либо, уже нема смысла.
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1k
Аркадий 38 минут назад
Я не обосался! Это мода такая...
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7k
Харон ( Χάρων) 56 минут назад
Отличительный знак педиков?
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12k
Ligov 59 минут назад
Чтобы больше не искать туалет на улице, вы можете просто обоссаться и сказать, что это дизайн.
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24k
Shtoppi Час назад
после варианта с обоссаными портками, по логике должен идти вариант с обосранными.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1682 поста (1623 в горячем)

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