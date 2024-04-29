Известный бренд представил джинсы с мокрыми пятнами

Известный бренд одежды Jordanluca представил джинсы с мокрыми пятнами, которые выглядят, будто вы только что описались в штаны. Мода, что ты делаешь, остановись!
На показе осень-зима 2023 в рамках Недели моды в Милане дебютировали джинсы от модного британско-итальянского бренда Jordanluca с имитацией мокрых пятен. Выглядит так, будто в штаны описались, из-за чего многие раскритиковали эту модель в сети: мол, это уже слишком. Стоимость таких джинсов составляет 608 долларов (56 тысяч рублей).
"Больше не надо ходить в туалет! Можно просто помочиться в джинсы и сказать, что это дизайн такой...", - пишут пользователи сети, комментирующие модель.
"Кто-то это вообще осмелится носить?" - написал другой пользователь.
"Ты не крут, если не писаешь в штаны!" - пошутил ещё один.
Бренд Jordanluca набрал популярность в последние годы, несмотря на нестандартные дизайны. Продажи бренда выросли на 15 % с 2022 по 2023 год, и составили более 500 000 долларов. По прогнозам модных экспертов, в ближайшие сезоны бренд будет пользоваться огромной популярностью и станет одним из ключевых модных игроков на международном уровне.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Получается, что теперь обыкновенные джинсы можно поднять в цене, просто обоссав их?
Раньше в 90-х люди как-то заморачивались с химией, чтобы "варёнки" делать.
А теперь всё упростили до примитивности! "Сексретный ингридиент" для преображения, сам человек вырабатывает!