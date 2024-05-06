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Как факиры заставляют змей плясать под свою дудку?

Как факиры заставляют змей плясать под свою дудку?

Автор:
06 мая 2024 09:10
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: дудка   животные   змея   мошенник   факиры   факты   фото   
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«Змея заползла в ваш дом? Угрожает укусить кого-то из семьи? Не беда! Просто позвоните в наш офис, и штатный заклинатель змей выедет по вашему адресу уже через пять минут! Профессионализм, первоклассные дудки, слабоумие и отвага — вот что спасет вас от внутримышечной дозы яда!»

Звучит как отличная реклама для стран Юго-Восточной Азии. Жаль только, что после первого вызова такого «специалиста» клиенты разочаруются в магии заклинателя. Действия факира пусть и эффектны, но абсолютно неэффективны против рептилий!

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Безногие рептилии определенно могут слышать волшебные трели, ведь у них есть полноценные уши, пусть и без раковины. Возможно, среди змеюк даже найдутся ценители мелодии флейты. Но магия дудочника заключается вовсе не в чарующей силе искусства. Его заклятье — это грубая сила и жестокость.

Змея вовсе не танцует под музыку. Она пытается защищаться! Рептилии могут привыкнуть к кормёжке с рук, привыкнуть к тому, что большой лысый примат берет её на руки. Но дудка, мельтешащая перед носом, инстинктивно воспринимается животным, как угроза. Особенно, если за сценой факир дубасит её этой дудкой, чтобы закрепить реакцию.

Остается только водить предметом-триггером перед носом змеи и держаться за линией укуса. Но и тут можно упростить себе задачу: подержать кобру в холоде, чтобы она была вялой и сонной. Или не кормить ее, пока не останется без сил. Ещё вариант — вообще вырезать ей железы, вырвать зубы или зашить пасть целиком. Не все представители профессии изучают поведение змей, чтобы заставлять её танцевать, но не кусаться. Многие мухлюют.

К счастью, издевательства над рептилиями прекратились после 1973 года, когда в Индии приняли закон о запрете заклинателей. Они, правда, первое время сопротивлялись и пытались выступать в деревнях подальше от власти. Но за 50 лет эта профессия практически вымерла, что совсем не вызывает грусти.

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Метки: дудка   животные   змея   мошенник   факиры   факты   фото   
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1  комментарий
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_Tango_ Час назад
Блин вы еще скажите, что ихние мастера йоги левитировать не умеют и все это тоже фокус..
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1537 постов (1496 в горячем)

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