Как факиры заставляют змей плясать под свою дудку?

Остается только водить предметом-триггером перед носом змеи и держаться за линией укуса. Но и тут можно упростить себе задачу: подержать кобру в холоде, чтобы она была вялой и сонной. Или не кормить ее, пока не останется без сил. Ещё вариант — вообще вырезать ей железы, вырвать зубы или зашить пасть целиком. Не все представители профессии изучают поведение змей, чтобы заставлять её танцевать, но не кусаться. Многие мухлюют.