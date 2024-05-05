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Россия в 1918 году

Россия в 1918 году

Автор:
05 мая 2024 21:35
Метки: Россия   история   фото   
267
45

Гражданская война, снос памятников, ссылка Николая II, пасхальные торжества на Красной площади, последний выпуск Смольного института, первые отряды Красной Армии, портреты Махно, Чапаева и многое другое в выставке, посвященной первому послереволюционному году.

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Метки: Россия   история   фото   
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4  комментария
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62k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
"Император Николай II в ссылке."

он уже не был императором ,он уже отрёкся и стал великим князем вроде и всё.
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41k
albedo 22 минуты назад
Автор. Огромное спасибо.
Никогда не видел большинство фото.
Очень познавательно
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24k
Killgrave 2 часа назад
Комментарий к фото
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
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