Россия в 1918 году

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Гражданская война, снос памятников, ссылка Николая II, пасхальные торжества на Красной площади, последний выпуск Смольного института, первые отряды Красной Армии, портреты Махно, Чапаева и многое другое в выставке, посвященной первому послереволюционному году.
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4.
Император Николай II в ссылке. Второй мужчина, предположительно, писарь императора Александр Петрович Кирпичников. Тобольск.
10.
Открытие мемориальной доски «Павшим в борьбе за мир и братство народов»
Была открыта Лениным 7 ноября 1918 года на стене Сенатской башни Московского Кремля. В 1948 году мемориальная доска была снята и отправлена в Ленинград, Государственный Русский музей.
13.
Мария Спиридонова направляется на заседание V Всероссийского съезда Советов. За ней в центре – Николай Бухарин.
19.
Члены российской делегации Лев Каменев, Василий Альтфатер и Лев Троцкий на переговорах в Брест-Литовске.
22.
Продразверстка. Крестьяне привезли зерновой налог на ссыпной пункт. Неизвестный автор. Курганская область.
26.
Гражданская война. Восточный фронт. Солдаты Чехословацкого корпуса с захваченным вымпелом советского отряда. Поволжье, станция Безенчук.
43.
Анатолий Луначарский, Сергей Зорин у памятника Карлу Марксу. Автор: Виктор Булла. Саратовская губерния.
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он уже не был императором ,он уже отрёкся и стал великим князем вроде и всё.
Никогда не видел большинство фото.
Очень познавательно