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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
05 мая 2024 19:41
Метки: СССР   история   фото   
367
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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7k
Duckk 46 минут назад
Комментарий к фото
Весьма узнаваемы: Владимир Бегунов и Владимир Шахрин из Чайф-а
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
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