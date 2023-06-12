Откуда растут ямайские дреды?

В этот период – 1830-х годах на политической арене возник некий Маркус Гарви ­­­– активный деятель всемирного движения чернокожих за права и освобождение от угнетения. Продвигаемая им идея богоизбранности чёрного населения нашла активный отклик в рядах сограждан. И когда в 1930 году на эфиопский престол взошёл рас Тэфэри Мэконнын, ямайцы посчитали это знаком и узрели в нём Спасителя.

Так появилось новое религиозное течение, адепты которого стали называть себя растафари. Фактически это адаптированная версия христианства, которая гласит, что негры за свои прегрешения были отданы Иеговой (Джа) в услужение белым. И чтобы заслужить прощение и вернуться домой на кораблях императора Эфиопии, они не должны следовать путём насилия. Основная масса из них – вегетарианцы.