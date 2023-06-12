Откуда растут ямайские дреды?

Мода на причёски часто меняется. Но эта с момента своего появления носит сакральный смысл. И, видимо, вообще не перестанет быть трендовой.
Предками современных ямайцев были чернокожие невольники, которых доставляли на остров после появления здесь Колумба. Освоением острова, что неудивительно, основательно занялись англичане.
Но даже после отмены рабства всеобщее благоденствие и счастье на Ямайке не наступили. Экономика, державшаяся на выращивании сахарного тростника, начала приходить в упадок. И потомки негров-рабов ощутили все «прелести» свободной жизни – нищету, голод, болезни.
В этот период – 1830-х годах на политической арене возник некий Маркус Гарви – активный деятель всемирного движения чернокожих за права и освобождение от угнетения. Продвигаемая им идея богоизбранности чёрного населения нашла активный отклик в рядах сограждан. И когда в 1930 году на эфиопский престол взошёл рас Тэфэри Мэконнын, ямайцы посчитали это знаком и узрели в нём Спасителя.
Так появилось новое религиозное течение, адепты которого стали называть себя растафари. Фактически это адаптированная версия христианства, которая гласит, что негры за свои прегрешения были отданы Иеговой (Джа) в услужение белым. И чтобы заслужить прощение и вернуться домой на кораблях императора Эфиопии, они не должны следовать путём насилия. Основная масса из них – вегетарианцы.
Отказавшись от белых – «вавилонских» обычаев, среди которых были стрижки и причёсывание, ямайцы оперативно обзавелись естественными косичками, которые выглядели очень внушительно и устрашающе.
Dreadlocks имеют сходство с львиной гривой, а этот зверь в ямайской культуре выступает символом божественной силы. Имеются доказательства сакральности дредов и в Священном Писании:
Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы его; до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят он: должен растить волосы на голове своей.
Косвенным подтверждением служит и легенда о Самсоне, сила которого заключалась в волосах.
Неожиданный поворот в культуре, в том числе парикмахерской, случился в 70-х. Популяризации посодействовал знаменитый музыкант Боб Марли, положивший начало музыкальному стилю регги. И он вместе со всеми вытекающими быстро завоевал множество поклонников уже по всему миру.
Стандартная методика «выращивания» дредов – начёсывание волос от прикорневой зоны с последующим подплетанием выскользнувших волосков с помощью крючка для вязания. Для придания косичкам плотности и гладкости их надо регулярно катать в ладонях. По мере отрастания волос подплетать волоски к основанию.
Минус естественной методики в том, что структура в любом случае сильно повреждается, поэтому проще не расплетать, а срезать дреды. В связи с чем для их изготовления часто используют искусственные волосы.
Культура дредов практикуется и у других народов – аборигенов Австралии, некоторых племён Океании. Обладательницей самых длинных косичек, удостоившейся права попасть в Книгу рекордов Гиннесса, стала жительница США Аша Мандела. За более чем четверть века дама дорастила своё сокровище до 2,5 метров, а весит вся эта красота порядка 20 кг.
А вы бы рискнули на такую смену имиджа?
Источник:
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