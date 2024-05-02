Британка обнаружила в теплице гостя из Южной Америки

Джемма Уорнер из благотворительной организации Wings and Paws сказала: "Мы попросили её описать животное, и она сказала, что оно маленькое и с кустистым хвостом. Мы подумали, что это просто белка или лисёнок".

Но вместо этого на столешнице сидела игрунка (мармозетка). Этот примат, размером с крупную кошку, обитает в Южной и Центральной Америке.