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Британка обнаружила в теплице гостя из Южной Америки

Британка обнаружила в теплице гостя из Южной Америки

Автор:
02 мая 2024 08:33
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   Спасение   животные   игрунка   история   примат   
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Жительница Вулверхэмптона, Великобритания, обнаружила в своей теплице незваного гостя - южноамериканскую обезьяну. Домовладелица позвонила в службу отлова и сообщила, что в её помещении скачет "странное дикое животное".

Джемма Уорнер из благотворительной организации Wings and Paws сказала: "Мы попросили её описать животное, и она сказала, что оно маленькое и с кустистым хвостом. Мы подумали, что это просто белка или лисёнок".

Но вместо этого на столешнице сидела игрунка (мармозетка). Этот примат, размером с крупную кошку, обитает в Южной и Центральной Америке.

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Джемма добавила: "Зверёк был очень худым и голодным, но достаточно умным, чтобы понять, что ему нужна помощь людей. Мы предполагаем, что он был домашним животным, которое, к сожалению, выбросили или отпустили, когда перестали в нём нуждаться".

Примата назвали Марселем, сейчас он находится в центре спасения животных. Организация пытается найти ему новый дом.

Он приручен и дружелюбен с людьми, сидит на коленях и плече.

Джемма добавила: "Это счастье, что мы нашли его, если бы он остался на улицах Вулверхэмптона, то не пережил холода".

Обитающие в лесах игрунки питаются в основном соком деревьев, нектаром и насекомыми, но также поедают лягушек и птенцов.

В Великобритании их разрешено держать в качестве питомцев, но Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) не советует этого делать, поскольку им требуются особые условия.

"К сожалению, владеть игрункой в Великобритании вполне законно, но мы ведём кампанию против содержания приматов в качестве домашних животных и призываем правительства Англии и Уэльса поддержать нас", - заявило RSPCA.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Спасение   животные   игрунка   история   примат   
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Лаврентий Час назад
Мы предполагаем, что он был домашним животным, которое, к сожалению, выбросили или отпустили, когда перестали в нём нуждаться
©
Уважаемые зоозащитники, озвучьте, пожалуйста, цену приобретения такой живой игрушки, а потом включите свой мозг и примерьте ситуацию на себя,- Вы смогли бы просто от "надоело" выпустить/выбросить на улицу свою зарплату за полгода/год?
О_о
Такого питомца, даже если "надоел" очень выгодно можно продать...
Вывод: скорее всего животинка сбежала и потерялась.
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Типа граф 53 минуты назад
"Этот примат, размером с крупную кошку, обитает в Южной и Центральной Америке."

Какая кошка ?! Они на ладони помещаются .
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2919 постов (2747 в горячем)

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