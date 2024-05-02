Британка обнаружила в теплице гостя из Южной Америки

Жительница Вулверхэмптона, Великобритания, обнаружила в своей теплице незваного гостя - южноамериканскую обезьяну. Домовладелица позвонила в службу отлова и сообщила, что в её помещении скачет "странное дикое животное".
Джемма Уорнер из благотворительной организации Wings and Paws сказала: "Мы попросили её описать животное, и она сказала, что оно маленькое и с кустистым хвостом. Мы подумали, что это просто белка или лисёнок".
Но вместо этого на столешнице сидела игрунка (мармозетка). Этот примат, размером с крупную кошку, обитает в Южной и Центральной Америке.
Джемма добавила: "Зверёк был очень худым и голодным, но достаточно умным, чтобы понять, что ему нужна помощь людей. Мы предполагаем, что он был домашним животным, которое, к сожалению, выбросили или отпустили, когда перестали в нём нуждаться".
Примата назвали Марселем, сейчас он находится в центре спасения животных. Организация пытается найти ему новый дом.
Он приручен и дружелюбен с людьми, сидит на коленях и плече.
Джемма добавила: "Это счастье, что мы нашли его, если бы он остался на улицах Вулверхэмптона, то не пережил холода".
Обитающие в лесах игрунки питаются в основном соком деревьев, нектаром и насекомыми, но также поедают лягушек и птенцов.
В Великобритании их разрешено держать в качестве питомцев, но Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) не советует этого делать, поскольку им требуются особые условия.
"К сожалению, владеть игрункой в Великобритании вполне законно, но мы ведём кампанию против содержания приматов в качестве домашних животных и призываем правительства Англии и Уэльса поддержать нас", - заявило RSPCA.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Уважаемые зоозащитники, озвучьте, пожалуйста, цену приобретения такой живой игрушки, а потом включите свой мозг и примерьте ситуацию на себя,- Вы смогли бы просто от "надоело" выпустить/выбросить на улицу свою зарплату за полгода/год?
О_о
Такого питомца, даже если "надоел" очень выгодно можно продать...
Вывод: скорее всего животинка сбежала и потерялась.
Какая кошка ?! Они на ладони помещаются .