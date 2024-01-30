Пропавший на пару месяцев попугай вернулся к хозяйке

По возвращении домой Эрни тут же осыпал собаку Лотти любовью, ведь между ними установилась давняя и крепкая дружба.

Робертс сказала: "Его возвращение - настоящее чудо, я думала, с ним что-то случилось, и мы его больше не увидим. Теперь он вернулся к любви всей своей жизни, Лотти. Я выпустила его из клетки, и он сел ей на спину и поскакал. Всё было как в старые добрые времена, ведь мы привыкли, что он просто повсюду следует за ней".

"В тот вечер, когда мы его потеряли, Лотти собиралась выйти во двор, и я не заметила, что Эрни сидит у неё на спине, так как собака была под столом. Я звала его днём и ночью в надежде, что он прилетит обратно".