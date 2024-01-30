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Пропавший на пару месяцев попугай вернулся к хозяйке

Пропавший на пару месяцев попугай вернулся к хозяйке

Автор:
30 января 2024 09:25
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   возвращение   животные   история   корелла   попугай   
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Корелла по кличке Эрни улетел от своих хозяев из британского Грейт-Левера в ноябре прошлого года. Говорящий попугай выживал на воле, пока его не подобрал один из жителей соседнего города.

На Рождество и Новый год за ним ухаживал один из сотрудников Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), который снял пение попугая на видео.

На кадрах Эрни поёт свою любимую песенку.

Хозяйка Элисон Робертс увидела пост в соцсети и вскоре воссоединилась с любимцем.

По её словам, она сразу же узнала своего питомца, улетевшего во время грозы.

По возвращении домой Эрни тут же осыпал собаку Лотти любовью, ведь между ними установилась давняя и крепкая дружба.

Робертс сказала: "Его возвращение - настоящее чудо, я думала, с ним что-то случилось, и мы его больше не увидим. Теперь он вернулся к любви всей своей жизни, Лотти. Я выпустила его из клетки, и он сел ей на спину и поскакал. Всё было как в старые добрые времена, ведь мы привыкли, что он просто повсюду следует за ней".

"В тот вечер, когда мы его потеряли, Лотти собиралась выйти во двор, и я не заметила, что Эрни сидит у неё на спине, так как собака была под столом. Я звала его днём и ночью в надежде, что он прилетит обратно".

Хозяйка добавила: "Я купила для него новую клетку, так как отдала старую - не могла на неё смотреть, сердце разрывалось от тоски по Эрни".

"Он такой любящий и внимательный. По вечерам выходит из клетки, и мы проводим вместе время, общаемся, относимся к нему как к члену семьи. Это наш первый попугай, и нам очень повезло, ведь у Эрни такой замечательный характер. Я не могу не поблагодарить человека, который нашёл его, и RSPCA за возвращение любимца домой".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спасение   возвращение   животные   история   корелла   попугай   
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24k
сеньор Леонсио Час назад
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Борис Карабанов Час назад
Один попугай-непоседа
Сказал: улечу я ОТСЕДА.
Своё слово сдержал,
Он из клетки сбежал
И съеден был кошкой соседа.
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