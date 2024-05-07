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Если вы хотя бы один раз пользовались услугами такси, то данный пост сможете прочувствовать полностью. Забавные переписки, наблюдения и предложения.
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Монетки только мне.
Если вы русский и хотя бы год работали в такси, можете посмеяться.... Посчитаем нас, кому пришлось?
Пьяная женщина села в такси с маленьким ребёнком.
Я вообще генеральный директор и лично с Путиным знаком, а тут для души.
Почему нельзя через двойную сплошную? Мне надо.
Мыться, высыпаться-нет, не слышал.
До такси пару км, но ожидание уже включено.
Ау шебельме мешельме по видеосвязи с чемьей. А пассажир седой-так он уже ездил со мной 1 раз.