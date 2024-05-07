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Фанатам Гарри Поттера посвящается: упоротые мемы о вселенной Гарри

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По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!

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