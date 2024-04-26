FISHKINET
Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на... В сети показали дворянскую усадьбу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова В сети показали дворянскую усадьбу бывшего замминистра обороны... Богини 50-х: самые настоящие секс-символы своего времени Богини 50-х: самые настоящие секс-символы своего времени Ду ю спик рашн? Тест по русскому языку, призванный выбесить всех Ду ю спик рашн? Тест по русскому языку, призванный выбесить всех Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Как снимали фильм "Собачье сердце": кадры со съёмок и 17 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Собачье сердце": кадры со съёмок и 17... Забавная реакция служебного пса на команду «вольно» Забавная реакция служебного пса на команду «вольно» «Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе Казахстана и России «Всех пускают, а нас нет»: сотни таджиков застряли на границе... Щитень: они спят десятилетия, чтобы проснуться в луже от трактора Щитень: они спят десятилетия, чтобы проснуться в луже от трактора В Ростове полиция ищет участников очередной подростковой банды В Ростове полиция ищет участников очередной подростковой банды Спасение двух горных львов, попавших в водосброс Спасение двух горных львов, попавших в водосброс Дворник ловко забрался по водосточной трубе и спас несколько женщин из пожара Дворник ловко забрался по водосточной трубе и спас несколько... Реакция котов на туалет с функцией самоочистки Реакция котов на туалет с функцией самоочистки В Петербурге самокатчик заработал уголовное дело В Петербурге самокатчик заработал уголовное дело В музее Выборгского замка котика Персея приняли в штат как работника научного отдела В музее Выборгского замка котика Персея приняли в штат как... Картины обо всём, нарисованные инженером-теплоэнергетиком Картины обо всём, нарисованные инженером-теплоэнергетиком Звезда реалити-шоу похудела на 130 кг Звезда реалити-шоу похудела на 130 кг Как подружиться с настороженным котиком Как подружиться с настороженным котиком «Хватаюсь за всё подряд»: пилот, посадивший самолёт «Уральских авиалиний» в поле, устроился таксистом «Хватаюсь за всё подряд»: пилот, посадивший самолёт «Уральских...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
26 апреля 2024 21:43
Метки: СССР   история   фото   
224
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
kσρβγς 3 часа назад
Комментарий к фото
Вице-адмирал тост толкает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5374 поста (5367 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1118230



Другие посты автора
Тестируем маленького домашнего помощника
Тестируем маленького домашнего помощника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 апреля

Популярные теги
#фото#кот#автомобили#люди#позитив#интересное#авто аварии#забавно#съемка#Россия
#животные#Юмор#автомир#интересно#история#аварии#кино#фильм#улыбнуло#маразм
#Прикол#машина#кошка#факты#в мире#ДТП#Автовсячина#Реакция#Разное#природа
Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий"

На что жалуетесь?

Вернуться