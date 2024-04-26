Билли Айлиш дала откровенное интервью о своей сексуальности

В интервью журналу Rolling Stone Билли Айлиш без обиняков поведала о табу, связанных с женской сексуальностью и мастурбацией. Беседа состоялась в преддверии выхода третьего альбома певицы Hit Me Hard and Soft, релиз которого намечен на 17 мая.
В статье Rolling Stone, опубликованной 24 апреля, Билли Айлиш призналась, что секс — её любимый способ расслабиться, и ей нравится говорить об этом при любой возможности. Также речь зашла о том, что на неё навешивают ярлыки и не понимают в обществе, в том числе не понимают её сексуальную идентичность.
Певица затронула тему общественных табу на женскую сексуальность, подчеркнув, что самоудовлетворение играет важную роль в её уверенности в себе. Билли откровенно рассказала о том, как справляется с дисморфией тела с помощью самоудовлетворения, назвав его «огромной, огромной помощью».
Также она рассказала о своем новом альбоме "Hit Me Hard and Soft", намекнув, что в нём будут затронуты темы мощной силы и нежности.
Подчеркнув, что секс — «буквально ее любимая тема», 22-летняя певица объяснила: «Мой женский опыт говорит о том, что это воспринимается очень странно. Людям так неловко говорить об этом и непривычно, когда женщины комфортно чувствуют себя в своей сексуальности и спокойно говорят о ней. Я считаю, что об этом принято говорить с неодобрением, и я думаю, что это должно измениться».
По поводу мастурбации: «Вы спросили меня, что я делаю, чтобы расслабиться? О, эта хрень может очень, очень помочь иногда, честно вам говорю. Не могу не порекомендовать».
«Не буду скрывать, но самоудовлетворение — это огромная, огромная часть моей жизни и огромная, огромная помощь для меня, — призналась она, добавив: «Люди должны мастурбировать, чувак. Я не могу не подчеркнуть это, как человек с крайними проблемами с телом и дисморфией, которая была у меня всю жизнь».
Певица призналась, что мастурбация возбуждает ее и позволяет установить «сырую, глубокую связь с собой и своим телом, и наконец-то полюбить своё тело».
«Должна сказать, что смотреть на себя в зеркало и думать: "Я сейчас выгляжу очень хорошо" — это крайне полезно, — сказала она. — Вы можете создать определенную обстановку, чтобы выглядеть хорошо. Сделать свет очень тусклым, надеть какой-то специальный наряд или выбрать лестную позу. Я поняла, что смотреть на себя и наблюдать за тем, как я испытываю удовольствие, — это то, что очень помогает мне любить себя, принимать себя, чувствовать себя уверенно и комфортно. Я могла бы иметь докторскую степень по мастурбации».
На фестивале Coachella в этом году Билли рассказал о некоторых из будущих песен Hit Me Hard и Soft, в том числе о Lunch, в которой обсуждалась сексуальная природа отношений.
«Эта песня помогла мне стать такой, какая я есть, быть настоящей, — объяснила она. — Я написала часть песни еще до того, как у меня появились отношения с девушкой, а остальное написала после.
Мне всю жизнь нравились девушки, но я просто не понимала, насколько этого хочу. Я никогда не планировала говорить о своей сексуальности, даже через миллион лет. Меня очень расстраивает, что это всплыло».
В ноябре в Variety Билли Айлиш рассказала о своих чувствах к женщинам и заявила: «Меня физически тянет к ним». В декабре интервьюер спросил ее на красной дорожке: «Вы упомянули, что долгое время чувствовали, что не нравитесь женщинам. А когда вышла ноябрьская статья, все женщины сказали: "Нет, мы ее любим!". Что вы почувствовали, когда вас приняли?».
Нервно хихикая, Билли ответила: «Я все еще боюсь их, но думаю, что они красивые». Далее интервьюер спросил: «Билли, ты хотела сделать каминг аут?», на что она ответила: «Нет, я не хотела, но я подумала: "Разве это не очевидно?". Я не думала, что люди не знают».
«Я просто не верю в это, — добавила она. Почему нельзя просто жить спокойно? Я занималась этим долгое время, просто не говорила. А после статьи я — упс — вышла на свет. Да, я нервничала, говоря об этом. Я предпочитаю девушек».
Позднее певица обрушилась на Variety в соцсетях, обвинив издание в том, что оно «выставляет ее напоказ».
«Спасибо Variety за мою награду, а также за то, что выставляете меня на красной дорожке в 11 утра вместо того, чтобы говорить о чем-то другом, что имеет значение, — написала она. — Мне нравятся мальчики и девочки, оставьте меня в покое, пожалуйста, буквально».
Оглядываясь назад, обладательница премии «Грэмми» призналась Rolling Stone: «Весь мир внезапно решил, кто я, а я не могла ничего сказать или контролировать. Ни на кого нельзя давить, заставляя быть тем или иным, и я думаю, что повсюду полно желающих навесить на себя ярлыки. Я знаю людей, которые не знают о своей сексуальности и не чувствуют себя комфортно до сорока, пятидесяти, шестидесяти лет. Чтобы найти себя, нужно время, и я считаю, что это очень несправедливо, когда интернет заставляет тебя говорить о том, кто ты и что ты».
Билли пояснила, что знает, что «все строят догадки о ее сексуальной ориентации, и что ей понравился журналист Variety, с которым она разговаривала, но она почувствовала себя использованной. Если бы у певицы была возможность повторить все заново на красной дорожке, она бы не стала отвечать на этот вопрос, сообщает Rolling Stone.
Тем не менее, звезда музыки признала, что могло быть и хуже: «Мне повезло, что я нахожусь в том времени, когда я могу сказать что-то подобное, и все проходит хорошо для меня. У многих людей все обстоит иначе».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Она считает себя сексуальной и любить маструбацию