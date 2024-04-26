FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8799 постов • 909 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Билли Айлиш дала откровенное интервью о своей сексуальности

Билли Айлиш дала откровенное интервью о своей сексуальности

Автор:
26 апреля 2024 13:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Rolling Stone   Билли Айлиш   звезды интервью   откровения звезд   признания звезд   шоу бизнес   
1760
8

В интервью журналу Rolling Stone Билли Айлиш без обиняков поведала о табу, связанных с женской сексуальностью и мастурбацией. Беседа состоялась в преддверии выхода третьего альбома певицы Hit Me Hard and Soft, релиз которого намечен на 17 мая.

В статье Rolling Stone, опубликованной 24 апреля, Билли Айлиш призналась, что секс — её любимый способ расслабиться, и ей нравится говорить об этом при любой возможности. Также речь зашла о том, что на неё навешивают ярлыки и не понимают в обществе, в том числе не понимают её сексуальную идентичность.


Певица затронула тему общественных табу на женскую сексуальность, подчеркнув, что самоудовлетворение играет важную роль в её уверенности в себе. Билли откровенно рассказала о том, как справляется с дисморфией тела с помощью самоудовлетворения, назвав его «огромной, огромной помощью».


Также она рассказала о своем новом альбоме "Hit Me Hard and Soft", намекнув, что в нём будут затронуты темы мощной силы и нежности.


Подчеркнув, что секс — «буквально ее любимая тема», 22-летняя певица объяснила: «Мой женский опыт говорит о том, что это воспринимается очень странно. Людям так неловко говорить об этом и непривычно, когда женщины комфортно чувствуют себя в своей сексуальности и спокойно говорят о ней. Я считаю, что об этом принято говорить с неодобрением, и я думаю, что это должно измениться».


×

По поводу мастурбации: «Вы спросили меня, что я делаю, чтобы расслабиться? О, эта хрень может очень, очень помочь иногда, честно вам говорю. Не могу не порекомендовать».


«Не буду скрывать, но самоудовлетворение — это огромная, огромная часть моей жизни и огромная, огромная помощь для меня, — призналась она, добавив: «Люди должны мастурбировать, чувак. Я не могу не подчеркнуть это, как человек с крайними проблемами с телом и дисморфией, которая была у меня всю жизнь».


Певица призналась, что мастурбация возбуждает ее и позволяет установить «сырую, глубокую связь с собой и своим телом, и наконец-то полюбить своё тело».


«Должна сказать, что смотреть на себя в зеркало и думать: "Я сейчас выгляжу очень хорошо" — это крайне полезно, — сказала она. — Вы можете создать определенную обстановку, чтобы выглядеть хорошо. Сделать свет очень тусклым, надеть какой-то специальный наряд или выбрать лестную позу. Я поняла, что смотреть на себя и наблюдать за тем, как я испытываю удовольствие, — это то, что очень помогает мне любить себя, принимать себя, чувствовать себя уверенно и комфортно. Я могла бы иметь докторскую степень по мастурбации».


На фестивале Coachella в этом году Билли рассказал о некоторых из будущих песен Hit Me Hard и Soft, в том числе о Lunch, в которой обсуждалась сексуальная природа отношений.


«Эта песня помогла мне стать такой, какая я есть, быть настоящей, — объяснила она. — Я написала часть песни еще до того, как у меня появились отношения с девушкой, а остальное написала после.

Мне всю жизнь нравились девушки, но я просто не понимала, насколько этого хочу. Я никогда не планировала говорить о своей сексуальности, даже через миллион лет. Меня очень расстраивает, что это всплыло».


В ноябре в Variety Билли Айлиш рассказала о своих чувствах к женщинам и заявила: «Меня физически тянет к ним». В декабре интервьюер спросил ее на красной дорожке: «Вы упомянули, что долгое время чувствовали, что не нравитесь женщинам. А когда вышла ноябрьская статья, все женщины сказали: "Нет, мы ее любим!". Что вы почувствовали, когда вас приняли?».


Нервно хихикая, Билли ответила: «Я все еще боюсь их, но думаю, что они красивые». Далее интервьюер спросил: «Билли, ты хотела сделать каминг аут?», на что она ответила: «Нет, я не хотела, но я подумала: "Разве это не очевидно?". Я не думала, что люди не знают».


«Я просто не верю в это, — добавила она. Почему нельзя просто жить спокойно? Я занималась этим долгое время, просто не говорила. А после статьи я — упс — вышла на свет. Да, я нервничала, говоря об этом. Я предпочитаю девушек».


Позднее певица обрушилась на Variety в соцсетях, обвинив издание в том, что оно «выставляет ее напоказ».


«Спасибо Variety за мою награду, а также за то, что выставляете меня на красной дорожке в 11 утра вместо того, чтобы говорить о чем-то другом, что имеет значение, — написала она. — Мне нравятся мальчики и девочки, оставьте меня в покое, пожалуйста, буквально».


Оглядываясь назад, обладательница премии «Грэмми» призналась Rolling Stone: «Весь мир внезапно решил, кто я, а я не могла ничего сказать или контролировать. Ни на кого нельзя давить, заставляя быть тем или иным, и я думаю, что повсюду полно желающих навесить на себя ярлыки. Я знаю людей, которые не знают о своей сексуальности и не чувствуют себя комфортно до сорока, пятидесяти, шестидесяти лет. Чтобы найти себя, нужно время, и я считаю, что это очень несправедливо, когда интернет заставляет тебя говорить о том, кто ты и что ты».


Билли пояснила, что знает, что «все строят догадки о ее сексуальной ориентации, и что ей понравился журналист Variety, с которым она разговаривала, но она почувствовала себя использованной. Если бы у певицы была возможность повторить все заново на красной дорожке, она бы не стала отвечать на этот вопрос, сообщает Rolling Stone.


Тем не менее, звезда музыки признала, что могло быть и хуже: «Мне повезло, что я нахожусь в том времени, когда я могу сказать что-то подобное, и все проходит хорошо для меня. У многих людей все обстоит иначе».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Rolling Stone   Билли Айлиш   звезды интервью   откровения звезд   признания звезд   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Quantimus 2 часа назад
Вообще не пойму о чем заметка. Сенсация, что Билли Айлиш фасолинку теребит? Думаю, периодически это делает большинство женского пола, вряд ли она открыла Америку. Столько букв а после прочтения никакой информации в голове не остается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ivan 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Lexx 12 минут назад
От такой неземной красоты, вполне себе может длительная нестоямба произойти. Хотя кому то "и кобыла невеста".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Denissg 23 минуты назад
Между прочим, все мы дрочим. (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
501
mosazer Полчаса назад
Да вообще кому какая разница кого она предпочитает... живет человек в своём мире, пусть живет... Всратые журналисты всё сенсации высасывают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Гомерчик 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
22 года, взрослая женщина, а уровень развития - как у подростка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
SuperTroll Час назад
"Молодая, грудастая бабенка любит потеребить свою киску." Можно было весь пост уложить в эту фразу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Notan Blaine Час назад
А эта тема в западном сообществе точно под запретом? Просто количество разного рода фильмов, сериалов где это поднимается говорит об обратном. Больше похоже, что эта тема специально подаётся в таком виде, мол это запрещено, чтобы привлечь читателей и зрителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Sapsan 2 часа назад
Все это словоблудие можно в двух строках написать.
Она считает себя сексуальной и любить маструбацию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1817 постов (1732 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

124188



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки
Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки
Как снимали фильм "Собачье сердце": кадры со съёмок и 17 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Собачье сердце": кадры со съёмок и 17 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Картинки со смыслом
Картинки со смыслом
Подборка фильмов про "конец света"
Подборка фильмов про "конец света"
Тестируем маленького домашнего помощника
Тестируем маленького домашнего помощника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кот#автомобили#люди#ДТП#история#интересное#Реакция#съемка#sim
#животные#Юмор#автомир#аварии#факты#в мире#забавно#кино#природа#Китай
#Прикол#машина#кошка#интересно#авто аварии#позитив#Автовсячина#фильм#Россия#новости
Тестируем маленького домашнего помощника Тестируем маленького домашнего помощника Билли Айлиш назвала Ивана Урганта "по-настоящему милым" Билли Айлиш назвала Ивана Урганта "по-настоящему милым" Билли Айлиш, Андреа Бочелли и еще несколько звезд выступили на дому Билли Айлиш, Андреа Бочелли и еще несколько звезд выступили на дому На карантине Билли Айлиш записала новую песню со своим братом На карантине Билли Айлиш записала новую песню со своим братом По версии Grammy лучшей песней года стала Bad Guy По версии Grammy лучшей песней года стала Bad Guy Билли Айлиш внезапно разделась перед зрителями Билли Айлиш внезапно разделась перед зрителями

На что жалуетесь?

Вернуться