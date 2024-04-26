Билли Айлиш дала откровенное интервью о своей сексуальности

В статье Rolling Stone, опубликованной 24 апреля, Билли Айлиш призналась, что секс — её любимый способ расслабиться, и ей нравится говорить об этом при любой возможности. Также речь зашла о том, что на неё навешивают ярлыки и не понимают в обществе, в том числе не понимают её сексуальную идентичность.

Певица затронула тему общественных табу на женскую сексуальность, подчеркнув, что самоудовлетворение играет важную роль в её уверенности в себе. Билли откровенно рассказала о том, как справляется с дисморфией тела с помощью самоудовлетворения, назвав его «огромной, огромной помощью».

Также она рассказала о своем новом альбоме "Hit Me Hard and Soft", намекнув, что в нём будут затронуты темы мощной силы и нежности.

Подчеркнув, что секс — «буквально ее любимая тема», 22-летняя певица объяснила: «Мой женский опыт говорит о том, что это воспринимается очень странно. Людям так неловко говорить об этом и непривычно, когда женщины комфортно чувствуют себя в своей сексуальности и спокойно говорят о ней. Я считаю, что об этом принято говорить с неодобрением, и я думаю, что это должно измениться».