Билли Айлиш призналась, что завидует инстаграмным красоткам

Надо заметить, что Билли Айлиш нельзя назвать уродиной. В отличие от многих, она не пользуется фильтрами, не блюрит себе лицо и не пользуется услугами хирургов. В своём Instagram она рассказывает о принятии и любви к себе, однако в жизни всё иначе.

В интервью The Guardian 19-летняя певица рассказала что на неё плохо влияют фотографии в соцсетях:





«Я смотрю на людей в Сети, которые выглядят так, как я не выглядела никогда. И сразу думаю: «Господи, почему они такие?» Я знаю изнанку индустрии, как люди на самом деле делают снимки, что выглядящее реальным может быть фейком. И все равно думаю: «О Боже...» От этого мне очень плохо», — объяснила Билли.