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Билли Айлиш призналась, что завидует инстаграмным красоткам

Билли Айлиш призналась, что завидует инстаграмным красоткам (4 фото)

Автор:
04 августа 2021 11:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   young stars   Билли Айлиш   внешность   интервью   интересное   мнение   шоу бизнес   
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Несмотря на дерзкий образ и борьбу против бодишейминга Билли Айлиш призналась, что ей не нравится её тело и она завидует красоткам из Instagram, даже зная, что за их красотой стоят фильтры и фотошоп.

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Источник:

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Метки: ynews   young stars   Билли Айлиш   внешность   интервью   интересное   мнение   шоу бизнес   
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10  комментариев
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80
Thomsen 2 часа назад
<и борьбу против бидишейминга>

а нах*я она с биде борется? У тётки проблемы с санфаянсом?
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17k
Vital Idol Минуту назад
Во всех непонятных ситуациях раздевайся.... Сиськи в студию!
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1k
DanzelBanzel 16 минут назад
А мне она нравится,мясистенькая такая,есть за что ухватиться,а доскам зааидует
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1k
Алексей Заг 38 минут назад
Так и в чём проблема? Найми тренера, сядь на диету. С её деньгами, голодная во время диеты не будет. На лицо не страшная, фигу поправить не проблема.
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4k
Дарвин и аморальная премия 55 минут назад
Да нормальная она,с пивом пойдет
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3k
portroy 56 минут назад
Чисто женские штуки, еще и подростковые, может быть. Я, например, когда в зеркало смотрю всегда думаю - "Какой же я чертовски красивый!!!" И тело мое мне очень нравится, хотя оно резаное-перерезаное, ломаное-переломаное, но живо пока и шевелится, а значит - супер!
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5k
Leo Sun Час назад
Комплексы неполноценности нужно лечить с помощью психолога. А то взяли моду: мне не нравится моё тело, поэтому пусть эти в инстаграме не постят своих фоток.

Писец поколение: все вокруг виноваты - одна я бедная-несчастная.
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494
Добрыня 2 часа назад
Почему её фотографий так мало? Нам же решать, какое тело нравится нам, а какое нет?
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