Билли Айлиш призналась, что завидует инстаграмным красоткам

Несмотря на дерзкий образ и борьбу против бодишейминга Билли Айлиш призналась, что ей не нравится её тело и она завидует красоткам из Instagram, даже зная, что за их красотой стоят фильтры и фотошоп.
Надо заметить, что Билли Айлиш нельзя назвать уродиной. В отличие от многих, она не пользуется фильтрами, не блюрит себе лицо и не пользуется услугами хирургов. В своём Instagram она рассказывает о принятии и любви к себе, однако в жизни всё иначе.
В интервью The Guardian 19-летняя певица рассказала что на неё плохо влияют фотографии в соцсетях:
«Я смотрю на людей в Сети, которые выглядят так, как я не выглядела никогда. И сразу думаю: «Господи, почему они такие?» Я знаю изнанку индустрии, как люди на самом деле делают снимки, что выглядящее реальным может быть фейком. И все равно думаю: «О Боже...» От этого мне очень плохо», — объяснила Билли.
«Я уверена в себе, довольна своей жизнью... Но мне не нравится мое тело. А кому нравится? Тела нужны нам, чтобы есть, ходить и испражняться. Они нужны нам, чтобы жить. Нелепо, что нас вообще они заботят. Почему? Почему нам не все равно?» - рассказала певица в интервью.
По словам звезды, ей даже не нравится смотреть свои фотографии с концертов, где она в бесформенной одежде. По её мнению, такая одежда делает её огромной и бесформенной.
«Мои отношения с телом настолько ужасны, что мне приходится диссоциировать», — объяснила певица.
Надо заметить, что постепенно Билли приходит к принятию себя через фотосессии. Теперь в своём Instagram она публикует более яркие фотографии.
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а нах*я она с биде борется? У тётки проблемы с санфаянсом?
Писец поколение: все вокруг виноваты - одна я бедная-несчастная.