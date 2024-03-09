Человек-тянучка Джеймс Моррис

Хотя Моррис заработал неплохие деньги в свой первый сезон с Барнумом и Бейли, его популярность быстро пошла на убыль. И из-за пристрастия к алкоголю и азартным играм он устроился на вторую работу парикмахером, открыв салон в Нью-Йорке.

К началу XX века Моррис исчез с радаров, и неизвестно, сколько он прожил. У многих больных СЭД опасные для жизни осложнения развиваются к 40 годам. Так что, к сожалению, маловероятно, что жизнь удивительного Резинового человека оказалась долгой.