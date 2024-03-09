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Человек-тянучка Джеймс Моррис

Человек-тянучка Джеймс Моррис

Автор:
09 марта 2024 18:15
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Джеймс Моррис   выступление   кожа   коллаген   особенность   резиновый человек   синдром Элерса-Данлоса   слава   тянучка   физиология   
1974
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Тянучка – вкусное и натуральное лакомство из молока и сахара, похожее на ириску. Этого человека вполне можно сравнить с таким десертом, поскольку он легко переплёвывал любую резинку или тянучку, поражая окружающих своими удивительными способностями, представлявшими собой смесь физиологии и артистизма.

Джеймс Моррис родился в Копенгагене, штат Нью-Йорк, в 1859 году. И с юности использовал свой уникальный талант, чтобы веселить друзей и коллег. Его способность растягивать кожу на расстояние до 40 сантиметров от тела, не испытывая при этом особой боли, сделала парня невероятно популярным среди офицеров, когда он поступил на военную службу. Эти офицеры пригласили репортёров и журналистов, чтобы представители прессы стали свидетелями необычного таланта Морриса. После публикаций его стали приглашать в цирки и шоу. К 1885 году он активно путешествовал по миру и присоединился к цирку Барнума и Бейли.

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С ним он выступал по всей Северной Америке и Европе, а в 1898 году журнал Scientific America посвятил Моррису статью, описав его как «Резинового человека». Для публикации он натянул кожу своей шеи на голову, и она стала похожей на слоновий хобот.

Так называемые резиновые люди в большинстве своём страдали от заболевания, известного как cutis hyperelastica или синдром Элерса-Данлоса (СЭД). Этот синдром приводит к нарушению синтеза коллагена, что в свою очередь вызывает чрезмерную растяжимость и эластичность, хрупкость и мягкость кожи, на которой легко образуются рубцы и шрамы.

Хотя Моррис заработал неплохие деньги в свой первый сезон с Барнумом и Бейли, его популярность быстро пошла на убыль. И из-за пристрастия к алкоголю и азартным играм он устроился на вторую работу парикмахером, открыв салон в Нью-Йорке.

К началу XX века Моррис исчез с радаров, и неизвестно, сколько он прожил. У многих больных СЭД опасные для жизни осложнения развиваются к 40 годам. Так что, к сожалению, маловероятно, что жизнь удивительного Резинового человека оказалась долгой.

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Метки: Джеймс Моррис   выступление   кожа   коллаген   особенность   резиновый человек   синдром Элерса-Данлоса   слава   тянучка   физиология   
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1  комментарий
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Gavanskiy 59 минут назад
Не хотел бы я это увидеть
Даже в цирке.
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