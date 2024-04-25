Непростая судьба мистического советского актёра

85 лет назад родился Владислав Дворжецкий
Советский актёр театра и кино Владислав Вацлавович Дворжецкий родился 26 апреля 1939 года в Омске в семье балерины Таисии Владимировны Рэй и актёра Вацлава Яновича Дворжецкого.
Вацлав (Виктор) Дворжецкий родился 21 июля 1910 года в Ирпене (Киевская губерния Российской Империи, ныне — Бучанский р-н Киевской обл.) в семье потомственных польских дворян Ивана-Анзельма Дворжецкого и Фаустины Струсь.
Отучился в театральной студии при Киевском польском драматическом театре и Киевском политехническом институте, работал в кузнечном цеху запорожского завода «Коммунар». Затем стал организатором молодёжного кружка ГОЛ («Группа освобождения личности»). В 1929 году перебежал в Польшу, где был завербован спецслужбами и отправлен обратно в Киев для проведения шпионской деятельности в пользу Польши. Там он вскоре был арестован, и 20 августа 1930 года Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР приговорен как руководителя шпионской ячейки к 10 годам лагерей (впоследствии был реабилитирован постановлением Военного трибунала Киевского ВО от 24.07.1992 г.). До 1937 года Вацлав отбывал срок в Соловецком лагере особого назначения/СЛОН, и направлен на работы по строительству железной дороги Пинюг — Сыктывкар, Беломоро-Балтийского канала, Туломской гидроэлектростанции, рудниках о. Вайгач. Но, практически сразу был освобождён от тяжёлых работ и призван к театральной деятельности.
После досрочного освобождения в 1937 году Вацлав поехал в Киев к родителям, но работать в театре там не смог — его никуда не брали. Он переехал в Харьков, где ему удалось, по рекомендации начальника управления культуры, устроиться в рабоче-колхозный театр. Но вскоре рекомендовавшего его начальника арестовали, пришлось уезжать и оттуда. В конце концов он попал в Омск, где был принят в местный Театр юного зрителя. Там познакомился с балериной Таисией Рэй. Они поженились, и через год у пары родился сын Владислав. А осенью 1941 года Вацлав вновь был арестован «за контрреволюционную пропаганду и агитацию».
Детство Владислава было трудным. После ареста отца, тот час возникли трудности с работой и у матери, и она была вынуждена искать любую подработку, чтобы прокормить себя и ребёнка. Мальчик нередко голодал, оставался без присмотра в холодной квартире. Он рос как сын «врага народа». Большинство его обходили стороной. От «доброжелателей» он узнал, что отец его — «немецкий шпион», и находится в лагере, а не на фронте, как говорила мать.
После освобождения в 1945 году Дворжецкий-старший вернулся в Омск, однако жена не простила ему измену — в лагере он сошёлся с вольнонаёмной служащей, у которой от него в 1946 году даже родилась дочь Татьяна, — и развелась с ним.
«В декабре 1945 года из Омского ИТАК я вернулся со справкой об освобождении. Владику исполнилось 7 лет. Я любил его и надеялся на ответное чувство. А меня встретил… волчонок. И неудивительно. Мать, пока я сидел, убеждала: «Отец на фронте». А мальчишки на улице кричали: «Твой отец — немецкий шпион»… Болезненный, голодный, затравленный окружающими, Владик и на мир поэтому смотрел зверёнышем» (из воспоминаний Вацлава Дворжецкого).
Ещё работая в Омском драмтеатре, Вацлав Янович познакомился с выпускницей режиссёрского факультета ГИТИСа Ривой Левите. В начале 1950-х гг. они поженились, а через несколько лет переехали в Саратов, где устроились в местный театр, а затем уехали в Горький (ныне — Нижний Новгород), где в 1960 году у них родился сын — будущий актёр Евгений («Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», «Два гусара», «День гнева», «Узник замка Иф», «Графиня де Монсоро», «Сибирский цирюльник» и др.), а Вацлав Янович стал одним из ведущих артистов Драматического театра, в котором служил до самой смерти 11 апреля 1993 года. Его «лагерная жена» рано умерла, и внебрачная дочь жила в семье Дврожецких до своей также скоропостижной смерти в 1995 году.
Несмотря на то, что отец жил отдельно, с сыном Славой он общался, но особенной близости между ними никогда не было. А вот Риву Яковлевну Владислав называл «моя любимая мачеха» — молодая, но мудрая женщина сумела найти общий язык с подростком.
После окончания школы в Саратове, Владислав вдруг решает связать свою жизнь с медициной, и внезапно, никому ничего не сказав, возвращается в Омск к маме и бабушке, где с 1956 по 1959 гг. учится в Омском медицинском училище №3.
А всё свободное время парня занимает художественная самодеятельность: он становится вдохновителем, организатором и участником многих студенческих постановок. Записные книжки Владислава того периода заполнены «сочинениями» на тему жизни учащихся-медиков.
В 1959-61 гг. Дворжецкий служит в армии — фельдшером-начальником аптеки медицинского пункта полка на Сахалине. Жизнь на острове парню понравилась, и он остаётся там жить, став заведующим аптекой в г. Анива. Там же, на танцах, он познакомился со своей будущей женой Альбиной. Но спустя 3 года после женитьбы бросил её и их сына Александра (1962 г.р.), по одной из версий — из-за измены Альбины, и в 1964 году вернулся в Омск, где долгое время жил у мамы — в общежитии для сотрудников театра драмы в Газетном переулке, своего жилья тогда не было.
До 1967 года Владислав учился в театральной студии при местном ТЮЗе им. 20-летия Ленинского комсомола, а по её окончании без особого успеха служил в Омском драматическом театре, где в своё время работал его отец. В театре он встретил и свою 2-ю жену — актрису Светлану Пиляеву (ныне — режиссёр ГТРК «Иртыш» в Омске). В 1958 году у них родилась дочь Лида (умерла в 1998).
«В студии занимались ребята, без преувеличения, со всего Советского Союза: у нас был из Свердловска молодой человек, из Саратова, с Дальнего Востока. И через полгода после появления в студии преподавателя Таисии Владимировны Рэй, к нам приехал Владислав с Сахалина, где он служил в армии и какое-то время жил. Вероятно, мама позвала его домой, в Омск, в связи с тем, что открылась студия. Дворжецкий обучался на моём курсе, так же, как и его жена — Светлана Васильевна Пиляева. Уже тогда мы были заворожены испепеляющим взглядом его бездонных глаз, которые потом вся страна увидела в фильме «Бег». После студии мы не раз встречались. Для меня он так и остался Владиком, другом юности…
…Какой он был, когда мы начали учиться? Уже почти такой, каким его привыкли видеть на экране: начинающий лысеть, со своими баками знаменитыми. И его глаза — так и застревают в памяти. Дворжецкий был шутник. Любил хохмы какие-то придумывать. Когда он к нам приехал, был старше всех наших ребят: ему уже исполнилось 25 лет. Он отслужил армию, был уже женат, на Сахалине у него остался сын. Владислав был взрослым мужчиной по сравнению с нами, но всё равно любил дурачиться. Как старший, он был лидером, за ним тянулись. И при этом он был всегда готов на детскую шалость. Не злую, весёлую. Например, в любой момент анекдот рассказать, чтобы все хохотом залились. Обожал актёрские розыгрыши. В его нереально больших глазах вечно плясали чёртики!» (из интервью Людмилы Шевченко, Заслуженной артистки РФ, актрисы Арзамасского Муниципального театра драмы порталу «Ревизор.ru», 2019).
В свои лучшие годы в постановках студии играл Владислав Вершинина в чеховской пьесе «Три сестры», Хиггинса в «Пигмалионе» по Бернарду Шоу, Ильина в «Пять вечеров» Александра Володина. А вот в театре каких-либо значимых ролей у него не было, приходилось довольствоваться ролями 2-го плана и массовкой.
А в 1968 году ассистент режиссёра киностудии «Мосфильм» Наталья Коренева искала актёров для фильма Самсона Самсонова «Каждый вечер в одиннадцать», и, увидев в омском театре Дворжецкого, взяла его фотографии для проб. В фильм Самсонова Владислав, правда, так и не попал. Зато через несколько месяцев его фото увидели режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов, которые приступали тогда к съёмкам фильма «Бег» по произведениям М.А. Булгакова. Лицо актёра показалось им интересным, и они вызвали его на кинопробы.
«Была плохая погода, и самолет, который летел из Новосибирска, посадили в Омске. На его борту находилась Наталия Коренева, ассистент режиссёра Самсонова. И чтобы плодотворно использовать эту вынужденную посадку, зашла в театр: их картине был нужен артист с амплуа «антигероя». А наши ребята решили пошутить: позвонили мне и сказали, что приехали из Москвы и ищут меня. Я явился в кабинет директора и спросил Кореневу: «Вы меня разыскиваете?». Она… удивилась, но фотографию мою взяла...
Получив телеграмму с приглашением на кинопробу, я кинулся перечитывать пьесу Булгакова. Стали гадать с женой, кого бы я мог там сыграть. Светлана сказала: «Может, Хлудова?» Она всегда преувеличивает мои возможности. А я, конечно, на эту роль и не замахивался. При первой встрече режиссёры предупредили меня: «Не стесняйтесь, будем Вас разглядывать». Пробовали на роль Голубкова, потом на роль начальника контрразведки Тихого. А я целый месяц маялся в Омске ожиданием, и всё на что-то надеялся. Наконец свершилось. Был вызван вторично. Догадка моей жены подтвердилась — поручили Хлудова. Работа над ролью началась с невероятно сложной сцены в салоне поезда: Хлудов в бреду, его преследует призрак повешенного солдата, осмелившегося сказать ему об его зверствах… Было ужасно страшно. Пережил и это. И потекли дни работы, изнурительной и радостной…» (из дневников В. Дворжецкого).
А ведь первоначально на роль Хлудова режиссёры планировали Глеба Стриженова, но никому тогда ещё не известный «юноша» 30-и лет от роду «выиграл» у знаменитого актёра.
«Перед нами стоял вопрос, что важнее, профессионал или личность. Мы выбрали личность. Дворжецкий был личностью, и это было очевидно» (из воспоминаний режиссёра В. Наумова).
Едва только были завершены съёмки в «Беге», Владислава пригласили в ещё одну мосфильмовскую картину — «Возвращение „Святого Луки“» Анатолия Бобровского, где он сыграл вора-рецидивиста Михаила Карабанов по кличке «Граф».
Оба фильма — и «Бег» и «Возвращение…» вышли на широкий экран почти одновременно — в 1971 году. И с этого момента имя Дворжецкого стало известно миллионам кинозрителей.
После выхода на экраны этих картин за Владиславом закрепился образ личности сумрачной и опасной. Режиссёры чувствовали в нём глубокую рефлексию и хотели использовать её на экране. Не заметить высокого молодого человека со странной внешностью было невозможно. Как и оторваться от его «неистово-пронзительного, выжженного взгляда». Коллеги звали Дворжецкого «Черепом», критики величали марсианином и демоном.
Но сам актёр был уверен, что его успех всего лишь случайное стечение обстоятельств.
«Я вот думаю, что в актёрской судьбе, в везении, всё-таки нет никакой закономерности. Я исхожу из собственного опыта. Его Величество Случай! Ведь не побывай Наташа Корнеева в Омске, не вытолкни меня ребята — так, шутки ради, — никогда бы, наверное, не пришёл я в кинематограф. Работал бы потихоньку в Омске или каком-нибудь другом городе... В общем-то, мне повезло: предложений сниматься было много. Да и режиссура, о которой только мечтать можно! Алов, Наумов, Тарковский, Салтыков, Егоров... И каждая встреча — настоящий экзамен, полная мобилизация всех сил» (из дневников В. Дворжецкого).
Следующей киноработой Владислава стала эпизодическая, но заметная роль пилота Бертона в фильме «Солярис» (1972) Андрея Тарковского, сняться у которого он давно мечтал. Ради этого фильма он даже отказывается от участия в киноэкранизации чеховской «Моей жизни», в которую приглашён был также и его отец Вацлав Янович.
А весной 1972 года Дворжецкий приступил к работе в ленте режиссёров Альберта Мкртчяна и Леонида Попова «Земля Санникова», где сыграл политического ссыльного, руководителя экспедиции к загадочной земле, Ильина. Несмотря на то, что съёмки сопровождались непрерывными скандалами, и атмосферу на съёмочной площадке трудно порой было назвать творческой (Дворжецкий, разошедшийся с авторами картины во взглядах на роль, готов был покинуть площадку, с ним был солидарен и исполнитель другой главной роли Олег Даль, но режиссёрам удалось удержать «бунтарей»), фильм чрезвычайно понравился публике.
Параллельно с «Землёй Санникова» Владислав снимался ещё и в фильме «Зарубки на память» (1973) режиссёров Михаила Израилева и Николая Гибу, о борьбе в 1930-х гг. молдавского народа против ига королевской Румынии и воссоединении с СССР. Затем, в 1972-73 гг. он создал биографический образ писателя-борца с бендеровщиной Ярослава Галана (1902-1949) в фильме режиссёра Валерия Исакова «До последней минуты» (1974), снятого на Одесской киностудии.
«За последнее время в моей актёрской судьбе наметился резкий крен. Из разряда отрицательных героев волей режиссуры перехожу в разряд положительных. Одноплановость ролей всегда казалась мне опасной, и в каждой новой работе я стараюсь найти какие-то новые повороты, грани. В картине «До последней минуты» речь идёт о реальном человеке, о нём сохранилось множество воспоминаний, сегодня живы и близкие ему люди. Наконец, существуют его произведения, из них можно немало почерпнуть. Но в такой работе есть и своя сложность, особенно важно не изменить духовному облику героя…» (из интервью В. Дворжецкого, 1973).
Фильм этот в 1975 году был удостоен Государственной премии УССР.
«Имя талантливого украинского писателя, публициста и драматурга Ярослава Галана известно не только у нас в стране. Пламенный патриот-антифашист, он был предательски убит буржуазными националистами. Оборвалась жизнь Галана, но живут и борются за правду, за мир и братство народов его страстные памфлеты, его пьесы, его идеи» (журнал «Спутник кинозрителя», март 1974).
Ещё одной яркой работой актёра стала роль принца Даккара в приключенческом фильме режиссёра Василия Левина «Капитан Немо» (1975) по мотивам романов французского фантаста Жюля Верна. Этот романтический мини-сериал, созданный так же на Одесской киностудии, был с восторгом принят зрителями.
Также тепло были встречены работы Владислава в картинах «Там, за горизонтом» (1975) и «Возврата нет» (1974).
В мае 1976 года во время гастролей, под Минском Дворжецкий попал в автокатастрофу, но отделался ушибами и царапинами.
Вспышкой большого интереса к актёру было отмечено исполнение Дворжецким роли святого Антония в спектакле «Чудо» (1976, Театр-студия киноактёра). Эта работа совпала с исполнением главной роли в телефильме «Встреча на далёком меридиане», съёмки которого из Москвы переместились в Ялту. Там актёра настигла болезнь: 29 декабря 1976 года Дворжецкий в тяжёлом состоянии был доставлен в Ливадийскую больницу, где с удивлением узнал от врачей аж о 2-х инфарктах, случившихся у него в течение последнего месяца.
Близкие Владислава, да и он сам, понимали, что это следствие больших перегрузок и того ритма, в котором он жил и работал. Врачам удалось вернуть актёра к нормальной жизни, и в апреле 1977 года он вновь приступил к работе.
Осенью и зимой 1977 года Дворжецкий снимался в телефильме на производственную тему «Однокашники» (реж. Валерий Кремнёв), где сыграл свою последнюю роль.
Во время съёмок фильма актёр заболел гриппом, но продолжал сниматься. Были в графике ещё и поездки по стране — антрепризные спектакли с его участием, встречи со зрителями от Бюро пропаганды киноискусства на творческих вечерах. Из одной из них он не вернулся…
28 мая 1978 года на гастролях в Гомеле (БССР) Владислав Вацлавович Дворжецкий скончался в гостиничном номере от острой сердечной недостаточности. Ему только исполнилось 39…. Похоронен актёр на Кунцевском кладбище Москвы. Автор памятника на могиле Елена Филатова.
В 1978 году режиссёр Александр Свешников присвоил имя Владислава Дворжецкого собственной киностудии, которую он основал 2-я годами ранее.
«В ХХІ веке появилось новое поколение поклонников Дворжецкого. Это люди, которые родились после смерти актёра и смотрели его фильмы не в кинотеатрах, а только по телевизору или в Интернете. Но и у современных зрителей игра Влада тоже вызывает экранный шок. Этот шок объясняется не только глубоким талантом Дворжецкого, но и его невероятной магией. Конечно, Влад прекрасен в любой роли, но всё-таки его уникальный дар, своеобразная внешность и магическая привлекательность лучше всего раскрывались в исторических персонажах, в мистике, в фантастике» (А. Свешников).
За свою короткую жизнь актёр был женат 4 раза. С Пиляевой они прожили недолго, вскоре после рождения дочери пара распалась. Причина развода неизвестна. Говорят, виновато повышенное внимание поклонниц…
Третьей женой Дворжецкого стала манекенщица Ираида. Обладательница редкой тогда в Союзе профессии не распространялась о своих отношениях с актёром, поэтому об этом его браке известно меньше всего. Известно лишь, что она родила мужу сына Дмитрия (1974 г.р.), но даже это не уберегло брак от развода — Владислав в 3-й раз развёлся. Но холост был недолго — в 1976 году он встречает новую возлюбленную, Наталью Литвиненко. Он наконец-то купил тогда кооперативную «трёшку» в спальном Орехово-Борисове. Перевёз к себе мать и старшего сына. Но прожили супруги вместе лишь 1,5 года — до смерти актёра, детей у них не было.
О Дворжецком говорили: «У него потусторонний взгляд». Многим он казался человеком с другой планеты. А ещё у актёра было необычное для мужчины хобби — вязание, которому он научился от бабушки. Это был его способ снимать напряжение. Не мужское вроде бы дело, но он очень это занятие любил и умел вязать красивые вещи. А неординарность во внешности Владислав сумел перенести на своих героев — генерала Хлудова из «Бега», учёного Ильина из «Земли Санникова», пилота Бертона из «Соляриса» и капитана Немо из одноимённого фильма.
Есть в творческой биографии актёра и сотрудничество с киностудиями стран соцлагеря. Владислав появился в военной драме «Единственная дорога» (реж. Владимир Павлович, 1975), снятой совместно с югославскими партнёрами (роль немецкого офицера), и в исторической ленте «Юлия Вревская» (реж. Никола Корабов, 1977), советских и болгарских авторов (император Александр II).
Всего за 8 лет свое кинокарьеры Дворжецкий снялся в 18 крупных картинах, принёсших ему всесоюзную известность.
Жизни и творчеству актёра была посвящена глава 42 (1998) телецикла Леонида Филатова «Чтобы помнили».
В 2015 году в киевском издательстве «Видавець Вадим Карпенко» вышла книга историка-искусствоведа Светланы Шакулы «Феномен кіноактора Владислава Дворжецького», в которой даётся наиболее полная биография актёра, детально анализируется его жизнь и творчество, объясняется чрезвычайная популярность среди зрителей. В книгу включены дневниковые записи Дворжецкого, отзывы близких и коллег, а также отзывы благодарных зрителей.
Трагедия постигла и младшего Дворжецкого — Евгения. Он погиб в 1999 году, по странному совпадению в том же возрасте, что и брат, в 39 лет. Спустя 21 год после смерти Владислава. И моложе его он был так же на 21 год. Только причиной его смерти стало не заболевание, а автокатастрофа: за рулём своей «девятки» он влетел в грузовик «Бычок», скончался на месте.
Их отец Вацлав Янович начал сниматься в 58 лет, и до конца дней оставаясь актёром провинциального театра, прожил 82 года. Единственный из династии, он был удостоен звания Народного артиста РСФСР. Евгений был Заслуженным. Владислав же не получил ничего. Кроме народной любви…
Награды и премии:
1975 — Государственная премия УССР им. Т.Г. Шевченко — государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие и вклад в развитие культуры и искусства. Учреждена в 1961 году, названа в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Присуждается по настоящее время, как «Національна премія України імені Тараса Шевченка», — за исполнение роли Ярослава Галана в х/ф «До последней минуты» (Одесская киностудия, реж. В. Исаков, 1973).
Театральные работы:
Театр-студия киноактёра: «Чудо» (Морис Метерлинк, реж. Савва Кулиш) — Святой Антоний, «Сильнее смерти» (по повести Бориса Лавренёва «Сорок первый») — Говоруха-Отрок, «Трамвай «Желание» (Теннесси Уильямс, реж. Андрей Гончаров) — Стенли Ковальски.
Фильмография В. Дворжецкого:
«Незабываемые годы» (фильм-спектакль, 1967), «Бег» — генерал Роман Валерьянович Хлудов (1970), «Возвращение «Святого Луки»» — вор-рецидивист Карабанов (1970), «Нам некогда ждать» — атаман Вадим Орлов (1971), «Солярис» — пилот Анри Бертон (1972), «Возврата нет» — Николай Яковлевич Никитин, фронтовик, председатель колхоза (1973), «Зарубки на память» — коммунист Петря Радукан (1973), «За облаками — небо» — лётчик Сергей Руднев (1973), «Земля Санникова» — Александр Петрович Ильин, учёный, организатор экспедиции (1973), «Открытая книга» — Дмитрий Дмитриевич Львов, учёный (1973), «Сад» (короткометражный) — посетитель фотоателье (1973), «До последней минуты» — Ярослав Галан, писатель (1974), «Единственная дорога» — Вальтер Хольц, немецкий офицер, начальник автоколонны (1975), «Там, за горизонтом» — лётчик Сергей Руднев (1975), «Капитан Немо» — Капитан Немо, он же принц Даккар (1976), «Легенда о Тиле» — Филипп II, король Испании (1977), «Юлия Вревская» — Александр II, российский император (1977), «Встреча на далёком меридиане» — Ник Реннет, американский учёный-физик (1978), «Однокашники» — Николай Васильевич Лобанов, высокопоставленный чиновник (1978).
Источник:
Источники:
https://dzen.ru/a/ZhUsFFZaylQkJCxD
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/1214/bio/
https://aif.ru/culture/person/cherep_demon_fantomas_kak_provincial_dvorzheckiy_stal_zvezdoy_ekrana
https://story.ru/istorii-znamenitostej/kalendar/vladislav-dvorzhetskiy-/
https://work.vk.com/club4547946?z=photo-4547946_457239725%2Fwall-4547946_393
https://biographe.ru/znamenitosti/vladislav-dvorzhetskij
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1894/annot/
https://mirtv.ru/premiere/11809/
https://dzen.ru/a/ZFOc1kW49iwqyN68
https://kino.rambler.ru/other/44253102-vladik-vsegda-byl-gotov-na-detskuyu-shalost/
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Я и подумать не мог, что он не дожил даже до сорока. Потому что выглядел он явно гораздо старше. Жаль их конечно. И его и Евгения. Не пожили совсем...
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