Непростая судьба мистического советского актёра

Вацлав (Виктор) Дворжецкий родился 21 июля 1910 года в Ирпене (Киевская губерния Российской Империи, ныне — Бучанский р-н Киевской обл.) в семье потомственных польских дворян Ивана-Анзельма Дворжецкого и Фаустины Струсь.

Отучился в театральной студии при Киевском польском драматическом театре и Киевском политехническом институте, работал в кузнечном цеху запорожского завода «Коммунар». Затем стал организатором молодёжного кружка ГОЛ («Группа освобождения личности»). В 1929 году перебежал в Польшу, где был завербован спецслужбами и отправлен обратно в Киев для проведения шпионской деятельности в пользу Польши. Там он вскоре был арестован, и 20 августа 1930 года Судебной тройкой при Коллегии ГПУ УССР приговорен как руководителя шпионской ячейки к 10 годам лагерей (впоследствии был реабилитирован постановлением Военного трибунала Киевского ВО от 24.07.1992 г.). До 1937 года Вацлав отбывал срок в Соловецком лагере особого назначения/СЛОН, и направлен на работы по строительству железной дороги Пинюг — Сыктывкар, Беломоро-Балтийского канала, Туломской гидроэлектростанции, рудниках о. Вайгач. Но, практически сразу был освобождён от тяжёлых работ и призван к театральной деятельности.

После досрочного освобождения в 1937 году Вацлав поехал в Киев к родителям, но работать в театре там не смог — его никуда не брали. Он переехал в Харьков, где ему удалось, по рекомендации начальника управления культуры, устроиться в рабоче-колхозный театр. Но вскоре рекомендовавшего его начальника арестовали, пришлось уезжать и оттуда. В конце концов он попал в Омск, где был принят в местный Театр юного зрителя. Там познакомился с балериной Таисией Рэй. Они поженились, и через год у пары родился сын Владислав. А осенью 1941 года Вацлав вновь был арестован «за контрреволюционную пропаганду и агитацию».

Детство Владислава было трудным. После ареста отца, тот час возникли трудности с работой и у матери, и она была вынуждена искать любую подработку, чтобы прокормить себя и ребёнка. Мальчик нередко голодал, оставался без присмотра в холодной квартире. Он рос как сын «врага народа». Большинство его обходили стороной. От «доброжелателей» он узнал, что отец его — «немецкий шпион», и находится в лагере, а не на фронте, как говорила мать.