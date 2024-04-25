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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
25 апреля 2024 21:48
Метки: СССР   история   фото   
199
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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23k
kσρβγς 5 часов назад
Комментарий к фото
От такая коробка была у нас во дворе... Плюс детская площадка... Прямо под окнами некогда известного хоккеиста Никитина (кое-кто из мальчишек, благодаря ему, попали в хоккей... Плюс микропарк, кусок зелени, сами гуляли, собак выгуливали...
Почти 60 лет так было, да... А теперь стоит мининебоскреб, с трудом втиснутый между нашими домами...
В ста метрах было аналогичное, только размером побольше немного... Угадайте, что там сейчас? Правильно, строится такой же объект...
А мер не раз говорил, что точечной застройке конец...
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89k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Учитесь школота, как нас в детстве приучали смотреть на сварку

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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5366 постов (5363 в горячем)

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