Крао Фарини – потерянное звено эволюции

Касаемо истинности тезиса о происхождении человека от обезьян можно спорить бесконечно долго. Но историю одного отдельно взятого человека можно использовать как демонстрацию правдивости этой теории. Хоть и косвенно и с оговорками.
Однажды в одном из шоу Филадельфии появилось «недостающее звено» – нечто, занимающее промежуточное положение между человеком и обезьяной.
Крао родилась в Сиаме, на территории современного Таиланда, в 1876 году. С самого рождения девочка была полностью покрыта волосами, в том числе шелковистой гривой, которая струилась по спине между лопаток. В возрасте шести лет её обнаружил шоумен по прозвищу Великий Фарини.
Фарини взял девочку в турне по Европе, а затем начал гастроли в Соединённых Штатах. Довольно быстро Крао стала жемчужиной цирка братьев Ринглинг и Барнума и Бейли.
Крао часто называли «женщиной-обезьяной», но в основном её рекламировали как «недостающее звено Дарвина». Для всех, кто её видел, она была ярким и, главное, живым доказательством идей Дарвина.
Довольно нелепое утверждение гласило, что Крао принадлежала к расе обезьяноподобных людей, живущих на деревьях. Но многие купились на эту историю, в том числе известные натуралисты и учёные.
О Крао и её роли как дарвиновского доказательства было написано множество работ. В книге «Аномалии и курьёзы медицины» за 1896 год авторы отметили её многочисленные обезьяньи характеристики, включая ноги хищника.
На самом деле Крао была молодой женщиной с интеллектом выше среднего, начитанной и знавшей несколько языков. Так уж случилось, что она страдала от прогрессирующей формы гипертрихоза.
В отличие от Хулии Пастраны, Крао повезло в том, что её никогда не эксплуатировали. Большую часть своей взрослой жизни она выступала и демонстрировала себя на своих собственных условиях. Последние 20 лет она провела в частной квартире, развлекая гостей и соседей своей кулинарией и обаянием.
Крао так и не вышла замуж, хотя у неё были поклонники, и скончалась от гриппа 16 апреля 1926 года.
Источник:
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- Доктор Сакс, доказавший, что истории болезни гораздо увлекательнее произведений любого литературного жанра
Нормальный человек дурью мается, странно развлекается, творит дичь и прочие эпитеты подходящие под страдание х...рнёй.
Неадекват считает это занятие серьёзным и думает,что он животное и всех склоняет к такому поведению
Если над первыми можно поржать и даже присоединиться и пострадать х...рнёй большой компанией.
То вторым поможет только хороший пендаль и скорее всего визит к психиатру, а может даже полежать в стационаре.
Мало ли волосатых людей? Один из первых комментаторов подсказал где искать. А ведь ещё люди и с хвостами рождаются.