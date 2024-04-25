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Крао Фарини – потерянное звено эволюции

Крао Фарини – потерянное звено эволюции

Автор:
25 апреля 2024 13:22
Сообщество : Истории
Метки: Крао Фарини   волосы   гипертрихоз   девочка-обезьяна   звено   особенность   отклонение   чудо   эволюция   
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Касаемо истинности тезиса о происхождении человека от обезьян можно спорить бесконечно долго. Но историю одного отдельно взятого человека можно использовать как демонстрацию правдивости этой теории. Хоть и косвенно и с оговорками.

Однажды в одном из шоу Филадельфии появилось «недостающее звено» – нечто, занимающее промежуточное положение между человеком и обезьяной.

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Крао родилась в Сиаме, на территории современного Таиланда, в 1876 году. С самого рождения девочка была полностью покрыта волосами, в том числе шелковистой гривой, которая струилась по спине между лопаток. В возрасте шести лет её обнаружил шоумен по прозвищу Великий Фарини.

Фарини взял девочку в турне по Европе, а затем начал гастроли в Соединённых Штатах. Довольно быстро Крао стала жемчужиной цирка братьев Ринглинг и Барнума и Бейли.

Крао часто называли «женщиной-обезьяной», но в основном её рекламировали как «недостающее звено Дарвина». Для всех, кто её видел, она была ярким  и, главное, живым доказательством идей Дарвина.

Довольно  нелепое утверждение гласило, что Крао принадлежала к расе обезьяноподобных людей, живущих на деревьях. Но многие купились на эту историю, в том числе известные натуралисты и учёные.

О Крао и её роли как дарвиновского доказательства было написано множество работ. В книге «Аномалии и курьёзы медицины» за 1896 год авторы отметили её многочисленные обезьяньи характеристики, включая ноги хищника.

На самом деле Крао была молодой женщиной с интеллектом выше среднего, начитанной и знавшей несколько языков. Так уж случилось, что она страдала от прогрессирующей формы гипертрихоза.

В отличие от Хулии Пастраны, Крао повезло в том, что её никогда не эксплуатировали. Большую часть своей взрослой жизни она выступала и демонстрировала себя на своих собственных условиях. Последние 20 лет она провела в частной квартире, развлекая гостей и соседей своей кулинарией и обаянием.

Крао так и не вышла замуж, хотя у неё были поклонники, и скончалась от гриппа 16 апреля 1926 года.

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Метки: Крао Фарини   волосы   гипертрихоз   девочка-обезьяна   звено   особенность   отклонение   чудо   эволюция   
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6  комментариев
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9k
Alex 2 часа назад
На рынке "Садовод", в Москве, дохрена таких потерянных звеньев работает
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Звёздный странник 56 минут назад
Вы мне лучше объясните, вот это представители какого потерянного звена эволюции?

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19k
Алекс 56 минут назад
То есть женщина с мужской пипиской это норм в Тайланде а вот волосатая уже значит полуобезьяна
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13k
Б.Касторский Час назад
Да хватит уже про "потерянные звенья", все звенья есть и уже разложены. Находят различные ответвления, но уже вымершие. Тут же простая мутация.
Мало ли волосатых людей? Один из первых комментаторов подсказал где искать. А ведь ещё люди и с хвостами рождаются.
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2378 постов (2115 в горячем)

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