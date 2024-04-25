Крао Фарини – потерянное звено эволюции

В отличие от Хулии Пастраны, Крао повезло в том, что её никогда не эксплуатировали. Большую часть своей взрослой жизни она выступала и демонстрировала себя на своих собственных условиях. Последние 20 лет она провела в частной квартире, развлекая гостей и соседей своей кулинарией и обаянием.