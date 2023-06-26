FISHKINET
Сообщество RealFishki 1638 постов • 149 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Доктор Сакс, доказавший, что истории болезни гораздо увлекательнее произведений любого литературного жанра

Доктор Сакс, доказавший, что истории болезни гораздо увлекательнее произведений любого литературного жанра

Автор:
26 июня 2023 13:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Автор   Оливер Сакс   доктор   книга   медицина   неврология   особенность   отклонение   популяризация   
599
9

Психика человека – штука сложная и очень хрупкая. Требует деликатного подхода. Этот неординарный человек смог раскрыть перед обществом проблемы неврологии с художественной точки зрения. Тем самым сделав отношение к пациентам гораздо более лояльным и гуманным.

Доктор Оливер Сакс (1933-2015) – невролог и нейропсихолог, популяризатор медицины и автор нескольких книг, основанных на историях его пациентов, и сам отлично знал каково быть не таким как все. Оливер был болен прозопагнозией – расстройством восприятия лиц, при котором теряется способность их распознавать.

×
×

То есть, чтобы узнать человека, ему приходилось как пазл собирать по кусочкам его фрагменты – глаза, нос, губы, уши и сравнивать картинку с хранящимся в памяти каталогом. То ещё занятие, но оно не препятствовало доктору видеть в своих пациентах личность. Даже несмотря на специфику заболеваний.

Именно Сакс привлёк внимание общественности к людям, страдающим расстройством аутического спектра. И доказал, что они ничем не хуже других. Он помог замкнутому мальчику Стивену Уилтшеру, который не говорил до школы. Зато великолепно рисовал. И сейчас это уникальный архитектурный художник, отличающийся феноменальной способностью по памяти воспроизводить архитектурные пейзажи, увидев их лишь один раз.

Ещё один пациент Сакса – профессор музыки поймал себя на том, что больше не узнаёт людей в лицо. Доктор по себе знал, что это такое. Но у пациента проблема при этом усугублялась тем, что он видел лица у неодушевлённых предметов. Представьте удивление прохожих, наблюдающих попытку человека побеседовать с пожарным гидрантом. Но речи об алкоголе и тем более наркотических веществах не шло.

В процессе взаимодействия с профессором Сакс понял, что пациент описывает отдельные предметы по частям. Но не все из них может идентифицировать в нечто общее. В быту ему помогала  жена, следя, чтобы все вещи  всегда находились на своих местах, и муж не надел вместо шляпы ведро. Сакс понял, что вылечить необычного больного не в состоянии. Но помог в другом – выяснил, что профессор проще справляется с рутиной, когда поёт. То есть в силу органического повреждения или по какой-то другой причине отдел мозга, отвечающий за музыкальное восприятие, взял на себя функции, выполняемые изначально отделом, отвечающим за распознавание лиц, предметов и образов.

Половинчатой. Из жизни  женщины полностью исчезла правая сторона. Она ела еду только с левой стороны тарелки, наносила макияж на левую половину лица. Окружающие взывали к ней, но только окончательно перепугали. В итоге единственным решением стало переворачивать предметы по завершении какого-то действия. Правда, с макияжем вопрос так  и остался нерешённым – перевернуть его было невозможно.

Ещё один пациент – художник разучился видеть цвета. Вместо них наблюдалась только непонятная чёрно-серая субстанция. А все яркие цвета и оттенки ему казались особенно гадкими и раздражающими. Для живописца, тем более абстракциониста, которому особенно важны контрасты, это трагедия. Но единственным способом продолжить работу оказалось перестроиться на создание полотен в чёрно-белой цветовой гамме.

Это только небольшая часть историй, с которым столкнулся невролог за время своей карьеры. В 1990 году Пенни Маршалл сняла фильм «Пробуждение», посвящённый доктору Саксу, главные роли в котором сыграли Роберт де Ниро и Робин Уильямс.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Автор   Оливер Сакс   доктор   книга   медицина   неврология   особенность   отклонение   популяризация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87246



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Что если заморозить смартфоны в лёд? (видео)
Что если заморозить смартфоны в лёд? (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная фара

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#машина#США#аварии#Прикол#позитив#факты#Девушка#красота
#в мире#история#автомобили#автомир#ДТП#животные#девушки#Спорт#интересное#Животное
#интересно#Юмор#кино#Россия#авто аварии#люди#новости#собака#фильм
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться