Доктор Сакс, доказавший, что истории болезни гораздо увлекательнее произведений любого литературного жанра

Психика человека – штука сложная и очень хрупкая. Требует деликатного подхода. Этот неординарный человек смог раскрыть перед обществом проблемы неврологии с художественной точки зрения. Тем самым сделав отношение к пациентам гораздо более лояльным и гуманным.
Доктор Оливер Сакс (1933-2015) – невролог и нейропсихолог, популяризатор медицины и автор нескольких книг, основанных на историях его пациентов, и сам отлично знал каково быть не таким как все. Оливер был болен прозопагнозией – расстройством восприятия лиц, при котором теряется способность их распознавать.
То есть, чтобы узнать человека, ему приходилось как пазл собирать по кусочкам его фрагменты – глаза, нос, губы, уши и сравнивать картинку с хранящимся в памяти каталогом. То ещё занятие, но оно не препятствовало доктору видеть в своих пациентах личность. Даже несмотря на специфику заболеваний.
Именно Сакс привлёк внимание общественности к людям, страдающим расстройством аутического спектра. И доказал, что они ничем не хуже других. Он помог замкнутому мальчику Стивену Уилтшеру, который не говорил до школы. Зато великолепно рисовал. И сейчас это уникальный архитектурный художник, отличающийся феноменальной способностью по памяти воспроизводить архитектурные пейзажи, увидев их лишь один раз.
Ещё один пациент Сакса – профессор музыки поймал себя на том, что больше не узнаёт людей в лицо. Доктор по себе знал, что это такое. Но у пациента проблема при этом усугублялась тем, что он видел лица у неодушевлённых предметов. Представьте удивление прохожих, наблюдающих попытку человека побеседовать с пожарным гидрантом. Но речи об алкоголе и тем более наркотических веществах не шло.
В процессе взаимодействия с профессором Сакс понял, что пациент описывает отдельные предметы по частям. Но не все из них может идентифицировать в нечто общее. В быту ему помогала жена, следя, чтобы все вещи всегда находились на своих местах, и муж не надел вместо шляпы ведро. Сакс понял, что вылечить необычного больного не в состоянии. Но помог в другом – выяснил, что профессор проще справляется с рутиной, когда поёт. То есть в силу органического повреждения или по какой-то другой причине отдел мозга, отвечающий за музыкальное восприятие, взял на себя функции, выполняемые изначально отделом, отвечающим за распознавание лиц, предметов и образов.
Половинчатой. Из жизни женщины полностью исчезла правая сторона. Она ела еду только с левой стороны тарелки, наносила макияж на левую половину лица. Окружающие взывали к ней, но только окончательно перепугали. В итоге единственным решением стало переворачивать предметы по завершении какого-то действия. Правда, с макияжем вопрос так и остался нерешённым – перевернуть его было невозможно.
Ещё один пациент – художник разучился видеть цвета. Вместо них наблюдалась только непонятная чёрно-серая субстанция. А все яркие цвета и оттенки ему казались особенно гадкими и раздражающими. Для живописца, тем более абстракциониста, которому особенно важны контрасты, это трагедия. Но единственным способом продолжить работу оказалось перестроиться на создание полотен в чёрно-белой цветовой гамме.
Это только небольшая часть историй, с которым столкнулся невролог за время своей карьеры. В 1990 году Пенни Маршалл сняла фильм «Пробуждение», посвящённый доктору Саксу, главные роли в котором сыграли Роберт де Ниро и Робин Уильямс.
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