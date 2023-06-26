Доктор Сакс, доказавший, что истории болезни гораздо увлекательнее произведений любого литературного жанра

В процессе взаимодействия с профессором Сакс понял, что пациент описывает отдельные предметы по частям. Но не все из них может идентифицировать в нечто общее. В быту ему помогала жена, следя, чтобы все вещи всегда находились на своих местах, и муж не надел вместо шляпы ведро. Сакс понял, что вылечить необычного больного не в состоянии. Но помог в другом – выяснил, что профессор проще справляется с рутиной, когда поёт. То есть в силу органического повреждения или по какой-то другой причине отдел мозга, отвечающий за музыкальное восприятие, взял на себя функции, выполняемые изначально отделом, отвечающим за распознавание лиц, предметов и образов.