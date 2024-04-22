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Владимир Ильич Ленин (Ульянов)

Владимир Ильич Ленин (Ульянов)

Автор:
22 апреля 2024 22:41
Метки: Народный вождь   владимир ленин   социализм   
179
1

Дата и место рождения: 22 апреля 1870 г., Ульяновск, Россия

Дата и место смерти: 21 января 1924 г., Горки Ленинские, Россия

Российский революционер, политический и государственный деятель.

Создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков).

Главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России.

Создатель первого в мировой истории социалистического государства -

Союза Советских Социалистических Республик

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Метки: Народный вождь   владимир ленин   социализм   
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25  комментариев
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128k
Игорь 11 часов назад
С днём рождения, учитель. Надеюсь люди наконец то осознают, насколько ты был прав. И что у человечества есть только один путь. Тот что ты показал.
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43k
Сергей Час назад
Стекловаты этому хлопцу в мавзолей и побольше.
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12k
Ligov 2 часа назад
Лысый только поменял одну форму "проклятого царизма" на другую, куда более жестокую, от который по сей день избавится не можем.
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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5k
Fishki_surfer 8 часов назад
Ленин и теперь жалеет всех живых!
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1k
Gromkhard 9 часов назад
Идеи его (в основном) не были лишены гениальности. Исполнение на местах хромало с первых шагов. Ну, и природа человеческая в последствии подвела последователей.
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33k
Юрьевич 9 часов назад
Ссылка youtu.be
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33k
Юрьевич 9 часов назад
Ленин - самый образованные человек своего времени, да и сейчас я не уверен, что кто-то за 100 лет его превзошёл в образовании...
10 иностранных языков, отличные знания в области мировой философии, литературы, истории. Практически всё читал в подлиннике. Глубокие знания в математике и физике... По воспоминаниям современников - он всю жизнь учился.
Именно этот человек создал и сумел сохранить первое в мире социалистическое государство! Его имя вписано в конституции нескольких стран. Например, в конституции Китая, записано, что ленинизм является основой их государственности!
Вы можете назвать в истории человечества хотя б одного человека настолько известного? Хотя бы только за это его стоит уважать и гордится, что он ваш соотечественник!
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1k
Graboid 10 часов назад
научил жить без буржуев .. 70 лет - без
некто захотели стать буржуями/рабовладельцами ..
и стали ..
остальные стали рабами .. бонус = могут выбирать себе рабовладельца ..
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40k
albedo 10 часов назад
Ленин - величайший человек 20 столетия.
Величайший теоретик, философ и практик- и это один человек!!!

Только сейчас понимаешь этот советский лозунг!
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400
girya 11 часов назад
Родился Вождь не в Ульяновске.
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400
girya Трям 11 часов назад
Именно)
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