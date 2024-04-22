Владимир Ильич Ленин (Ульянов)

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Дата и место рождения: 22 апреля 1870 г., Ульяновск, Россия
Дата и место смерти: 21 января 1924 г., Горки Ленинские, Россия
Российский революционер, политический и государственный деятель.
Создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков).
Главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России.
Создатель первого в мировой истории социалистического государства -
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Кроме того, китайцы не давали и не дают "распоясываться" религиозным организациям со своей "свободой совести", свободной порой до гипертрофированности у нас, особенно мусульманским.
10 иностранных языков, отличные знания в области мировой философии, литературы, истории. Практически всё читал в подлиннике. Глубокие знания в математике и физике... По воспоминаниям современников - он всю жизнь учился.
Именно этот человек создал и сумел сохранить первое в мире социалистическое государство! Его имя вписано в конституции нескольких стран. Например, в конституции Китая, записано, что ленинизм является основой их государственности!
Вы можете назвать в истории человечества хотя б одного человека настолько известного? Хотя бы только за это его стоит уважать и гордится, что он ваш соотечественник!
некто захотели стать буржуями/рабовладельцами ..
и стали ..
остальные стали рабами .. бонус = могут выбирать себе рабовладельца ..
Величайший теоретик, философ и практик- и это один человек!!!
Только сейчас понимаешь этот советский лозунг!
Ответ препода был гениальным: "значит, это была гениальная ошибка".
А в чем Ленин ошибся про электрон?!
"Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна". - все верно.
Читаем про бозон Хигса.
10 иностранных языков, отличные знания в области мировой философии, литературы, истории. Практически всё читал в подлиннике. Глубокие знания в математике и физике... По воспоминаниям современников - он всю жизнь учился.
Именно этот человек создал и сумел сохранить первое в мире социалистическое государство! Его имя вписано в конституции нескольких стран. Например, в конституции Китая, записано, что ленинизм является основой их государственности!
Вы можете назвать в истории человечества хотя б одного человека настолько известного? Хотя бы только за это его стоит уважать и гордится, что он ваш соотечественник!