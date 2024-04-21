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Стартап, обреченный на успех, вашему вниманию

Стартап, обреченный на успех, вашему вниманию

Автор:
21 апреля 2024 17:10
Метки: бизнес   рукомойник   стартап   
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Тео Смит - ведущий праздников в Санкт-Петербурге,.

Гениальный девайс - электричества не нужно, вода расходуется экономно, и при этом можно использовать для умывания тем, что из крана не течёт - кипяченая вода, минеральная, настой трав…


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Метки: бизнес   рукомойник   стартап   
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8  комментариев
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61k
turyst 48 минут назад
Загорел-то как...
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9k
Роман 6 минут назад
Кстати не плохой русский у него.
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7k
Евгений Д 8 минут назад
Срочно патентовать
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33k
Юрьевич 50 минут назад
Дарю неграм из Африки!

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801
Рома Час назад
Это оно ещё бельевые прищепки не видело !
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39k
Андрей Иванов Час назад
Всё гениальное очень простое. Мужик прав. Насчёт производства не знаю, но не увидел - не догадаешься. Просто в основе, но не очевидно
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8k
rutt 2 часа назад
Спасибо, очень смешно
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БамбарбияКиргуду
  • Дата регистрации: 06.09.2014
  • 281 пост (157 в горячем)

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