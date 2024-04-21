Стартап, обреченный на успех, вашему вниманию

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Тео Смит - ведущий праздников в Санкт-Петербурге,.
Гениальный девайс - электричества не нужно, вода расходуется экономно, и при этом можно использовать для умывания тем, что из крана не течёт - кипяченая вода, минеральная, настой трав…
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Метки: бизнес рукомойник стартап
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