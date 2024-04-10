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Бизнес или воспитание?: учительница в США взимает со школьников «аренду» за парту

Бизнес или воспитание?: учительница в США взимает со школьников «аренду» за парту

Автор:
10 апреля 2024 09:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   бизнес   в мире   воспитание   учительница   фото   школа   
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Преподавательница создала симуляцию экономики для своих учеников третьего класса: дети зарабатывают фальшивые деньги за работу в классе и платят арендную плату за парты и стулья.

Видео с занятиями, целью которых является обучение финансовой грамотности, стали популярными в TikTok.


Инновационный подход учительницы младших классов из Северной Каролины, США, к преподаванию финансов поразил сотни тысяч пользователей социальной сети TikTok. Шелби Латтимор, которая создала симуляцию экономики со своими третьеклассниками, взимает с учеников «арендную плату» за парты и стулья и позволяет им покупать «классные льготы», в том числе «пропуски домашнего задания».

Видео американской преподавательницы, документирующие уроки по финансовой грамотности, набрали более 27 миллионов лайков в TikTok.


Учительница взимает с учеников аренду за место в классе

После того, как видео преподавательницы стали популярными в соцсетях, историей заинтересовались и западные журналисты. Так, они рассказали, как ученики зарабатывают фальшивые деньги за выполнение различных работ: например, за то, чтобы держать двери открытыми, за уборку в классе и другую помощь.

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  • «Рабочие места», — на которых не все имеют одинаковую зарплату, — приводят к пятничному «дню зарплаты», когда студенты могут использовать часть своего заработка для приобретения вознаграждений: обед с учителем, свободное время или даже пропуск домашнего задания.
  • Высшая награда — побыть учителем на один день — стоит 30 долларов, как сообщается, «в воображаемой валюте».
  • Собственно в видеороликах Шелби Латтимор напоминает детям, чтобы они всегда оставляли 5 долларов за оплату «арендной платы» за стулья и парты.

Теоретически, те, кто не откладывает достаточно денег, рискуют оказаться на полу, — однако Латтимор напоминает в видеороликах, чтобы ученики не опускались ниже запланированных показателей сбережений. Чтобы имитировать сценарии из реальной жизни, школьники даже могут подвергнуться штрафам за просрочку платежа: к примеру, за несвоевременное выполнение домашнего задания предусмотрен штраф в размере 1 доллара.

Так, Латтимор придумала и другие миниатюрные финансовые уроки: школьники должны всегда считать сдачу, которую получают обратно от учителя, и никогда не отдавать свой кошелек кому-либо.


Необычные уроки финансовой грамотности

  • В одном из видеороликов в TikTok Шелби Латтимор говорит: «Многие мои дети происходят из семей, которые живут от зарплаты до зарплаты и находятся не в лучшем финансовом положении, поэтому я не думаю, что они слишком молоды, чтобы научиться обращаться с деньгами. Им нужно узнать, как использовать деньги, и понять, как они хотят использовать свои сбережения».

В опросе 2021 года, проведенном выпускающей дебетовые карты для детей и родителей компанией Greenlight, 74% подростков заявили, что не уверены в своих знаниях в области личных финансов, и такой же процент — 73% — заявили, что хотят узнать больше. Латтимор заявила, что уроки дали школьникам практические жизненные навыки для реального мира и научили их ценить то, через что проходят их опекуны, но в «более безопасной среде».

  • Одна из родителей, Бриттани Сейлс, поделилась с журналистами, что ее дочь Марли получила ценные знания об управлении деньгами благодаря урокам Латтимор. «Она просто думала, что деньги растут на деревьях, и она могла бы их тратить бесконечно», — поведала Сейлс. «Мы, родители, тоже многому научились из того, как Латтимор воспитывает детей».

Обучение финансовой грамотности, похоже, также пошло на пользу и самой Латтимор, у которой более 870 000 подписчиков в TikTok. Она рассказала журналистам, что заработала шестизначную сумму за монетизацию своего контента в TikTok и сотрудничество с брендами. «Моя зарплата учителя не превышает и половины этой суммы», — призналась Латтимор.

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Метки: США   бизнес   в мире   воспитание   учительница   фото   школа   
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Василий Афиногенов Час назад
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Николай Полчаса назад
У всего есть как минимум две стороны, решить вопросы деньгами это в американском стиле...только они считают коррупцию, лоббированием, и только у себя в стране...
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Infinite
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  • 2077 постов (2028 в горячем)

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