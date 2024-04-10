Бизнес или воспитание?: учительница в США взимает со школьников «аренду» за парту

Учительница взимает с учеников аренду за место в классе

После того, как видео преподавательницы стали популярными в соцсетях, историей заинтересовались и западные журналисты. Так, они рассказали, как ученики зарабатывают фальшивые деньги за выполнение различных работ: например, за то, чтобы держать двери открытыми, за уборку в классе и другую помощь.

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«Рабочие места», — на которых не все имеют одинаковую зарплату, — приводят к пятничному «дню зарплаты», когда студенты могут использовать часть своего заработка для приобретения вознаграждений: обед с учителем, свободное время или даже пропуск домашнего задания.

Высшая награда — побыть учителем на один день — стоит 30 долларов, как сообщается, «в воображаемой валюте».

Собственно в видеороликах Шелби Латтимор напоминает детям, чтобы они всегда оставляли 5 долларов за оплату «арендной платы» за стулья и парты.

Теоретически, те, кто не откладывает достаточно денег, рискуют оказаться на полу, — однако Латтимор напоминает в видеороликах, чтобы ученики не опускались ниже запланированных показателей сбережений. Чтобы имитировать сценарии из реальной жизни, школьники даже могут подвергнуться штрафам за просрочку платежа: к примеру, за несвоевременное выполнение домашнего задания предусмотрен штраф в размере 1 доллара.

Так, Латтимор придумала и другие миниатюрные финансовые уроки: школьники должны всегда считать сдачу, которую получают обратно от учителя, и никогда не отдавать свой кошелек кому-либо.