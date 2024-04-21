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Компьютерный клуб на свежем воздухе

Компьютерный клуб на свежем воздухе

Автор:
21 апреля 2024 09:48
Сообщество : Игромир
Метки: Узбекистан   геймер   забавно   игра   компьютерный клуб   компьютеры   под открытым небом   
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В Узбекистане открыли компьютерный клуб в горах под открытым небом. Компьютеры питаются от генератора, а в сети уже сотни желающих посетить этот компьютерный клуб.

Хотели бы такой посетить?

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Метки: Узбекистан   геймер   забавно   игра   компьютерный клуб   компьютеры   под открытым небом   
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5  комментариев
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13k
Copycat 2 часа назад
круто) но им надо четко следить за прогнозом погоды, а то вдруг дождь)
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37k
БамбарбияКиргуду 9 минут назад
Чурбаньё постоянно на пастбище тянет.
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11k
Михаил 57 минут назад
а комары?
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6k
Григорий Час назад
можно курить и воздух свежий))
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3874 поста (3729 в горячем)

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