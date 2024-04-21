Компьютерный клуб на свежем воздухе

1146
1
1
В Узбекистане открыли компьютерный клуб в горах под открытым небом. Компьютеры питаются от генератора, а в сети уже сотни желающих посетить этот компьютерный клуб.
Хотели бы такой посетить?
Источник:
Ссылки по теме:
- Сравнение известных персонажей, которые были и в фильмах, и в видеоиграх
- Первый трейлер и подробности игры GTA VI
- Геймер установил мировой рекорд, играя несколько суток в известную онлайн-игру
- 15 самых дорогих видеоигр в истории, чей бюджет превосходит стоимость многих голливудских фильмов
- Если бы герои игры GTA: San Andreas были реальными людьми
Новости партнёров
реклама