Если бы герои игры GTA: San Andreas были реальными людьми

Пользователь сети показал, как могли бы выглядеть герои игры GTA: San Andreas, если бы были реальными людьми. При создании изображений он использовал нейросеть Stable Diffusion.
Игрок с ником Yakusho с помощью нейросети показал, как бы выглядели персонажи игры GTA: San Andreas в реальной жизни. Как написал блогер Denis Sexy IT, сделать это удалось благодаря Stable Diffussion и алгоритмов img2img и Controlnet. На картинках грубые 3D-модельки приобрели человеческие черты, так что их сложно отличить от настоящих людей. Например, главный герой Карл Джонсон.
Если в игре практически все герои GTA смотрят на зрителей с прищуром (издержки компьютерной графики), то «живые» герои избавились от этой черты. У Мелвина Харриса спокойное выражение лица.
Сестра Карла Кэнди Джонсон превратилась в красотку.
Шон Джонсон приобрёл узнаваемые человеческие черты.
Нейросеть воспроизвела татуировки Цезаря Виальпандо и даже прорисовала их более детально.
В реального человека превратилась и Каталина.
Характерные черты лица приобрёл и полицейский.
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