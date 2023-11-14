Если бы герои игры GTA: San Andreas были реальными людьми

Игрок с ником Yakusho с помощью нейросети показал, как бы выглядели персонажи игры GTA: San Andreas в реальной жизни. Как написал блогер Denis Sexy IT, сделать это удалось благодаря Stable Diffussion и алгоритмов img2img и Controlnet. На картинках грубые 3D-модельки приобрели человеческие черты, так что их сложно отличить от настоящих людей. Например, главный герой Карл Джонсон.

Если в игре практически все герои GTA смотрят на зрителей с прищуром (издержки компьютерной графики), то «живые» герои избавились от этой черты. У Мелвина Харриса спокойное выражение лица.