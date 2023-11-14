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Если бы герои игры GTA: San Andreas были реальными людьми

Если бы герои игры GTA: San Andreas были реальными людьми

Автор:
14 ноября 2023 07:23
Сообщество : Нейротворчество
Метки: GTA: San-Andreas   Gta   Нейросети   геймер   игра   интересно   
1402
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Пользователь сети показал, как могли бы выглядеть герои игры GTA: San Andreas, если бы были реальными людьми. При создании изображений он использовал нейросеть Stable Diffusion.

Игрок с ником Yakusho с помощью нейросети показал, как бы выглядели персонажи игры GTA: San Andreas в реальной жизни. Как написал блогер Denis Sexy IT, сделать это удалось благодаря Stable Diffussion и алгоритмов img2img и Controlnet. На картинках грубые 3D-модельки приобрели человеческие черты, так что их сложно отличить от настоящих людей. Например, главный герой Карл Джонсон.

Если в игре практически все герои GTA смотрят на зрителей с прищуром (издержки компьютерной графики), то «живые» герои избавились от этой черты. У Мелвина Харриса спокойное выражение лица.

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Сестра Карла Кэнди Джонсон превратилась в красотку.

Шон Джонсон приобрёл узнаваемые человеческие черты.

Нейросеть воспроизвела татуировки Цезаря Виальпандо и даже прорисовала их более детально.

В реального человека превратилась и Каталина.

Характерные черты лица приобрёл и полицейский.

Источник:

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Метки: GTA: San-Andreas   Gta   Нейросети   геймер   игра   интересно   
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5  комментариев
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1k
Илья 45 минут назад
Тема тёлок из ГТА не раскрыта
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1k
raael13 7 минут назад
Комментарий к фото
А не многовато ли у парня пальцев ?
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22k
BiZ 38 минут назад
нигеры все одинаковые получились
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460
дядя Ваня 40 минут назад
А ведь когда-то ты возьмешь свой нейрокоммуникатор, воткнешь интерфейс себе в мозг и запустишь гта и нейрокомпьютер будет в реальном времени старую упоротую графику преобразовывать в идеальную жизнь с твоими модификаторами (вместо негра хочу китайца а эта баба пусть с сиськами огромными и блондинка) и транслировать прямо в мозг картинку, неотличимую от реальной жизни.
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