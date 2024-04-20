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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Частная Вечеринка с группой Технология: Dj Фонарь, Dj Грув, Arrival, , Инна Потолова (Long Play), DM Fans... СПб, 1992 г
Валерий Коротков. Первый эфир.
16 января 1992 г. в Москве на частоте 101.2 FM в эфир вышла радиостанция — Радио 101.Большую часть эфира занимали композиции англо-язычных исполнителей в стиле «рок», причём в эфире звучали не только «хиты», но и треки, не попавшие в чарты. Также можно было услышать композиции в стилях фанк, блюз, регги, джаз, этно, и пограничных с ними жанров. Каждый час вещания с начала и до 1996 года открывала песня на русском языке, впоследствии их стало больше. В 1994—1995 году в ночном сегменте выходила программа «Back to the Universe» Мартина Ландерса, посвящённая интеллигентной электронной музыке (IDM).
Российские солдаты отмечают день рождения сослуживца, Восточная Славония (ныне территория Хорватии), Югославские войны, 1995 год
6 сентября 1991 года был подписан указ о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург.
Такое решение было принято в результате проведенного 12 июня референдума, с результатами 54,86% и 42,68, два процента жителей воздержалось от голосования. На фотографии митинг противников изменений.
Владимир Буре и его сыновья Валерий и Павел, Москва 1991 год.
Владимир Валерьевич Буре в плавании выступал за Москву — «Локомотив», ЦСКА (с 1973). 4-кратный призёр Олимпийских игр 1968 и 1972, 2-кратный призёр чемпионатов мира 1973 и 1975, чемпион Европы 1970, 5-кратный призёр чемпионатов Европы 1970, 1974, 1977 на дистанции 100 м вольным стилем и в эстафетах. 17-кратный чемпион СССР (1968—1977) на всех дистанциях вольного стиля и в эстафетах. 10-кратный рекордсмен Европы на дистанции 100 м вольным стилем и в эстафетах. Отец хоккеистов Павла (р. 1971) и Валерия (р. 1974) Буре. Тренер по физической подготовке (англ. fitness consultant) клубов НХЛ «Ванкувер Кэнакс» (1994—1999) и «Нью-Джерси Девилз» (1999—2010), в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли 2000 и 2003. Вице-президент хоккейного клуба ЦСКА (2010—2012); советник президента КХЛ (с 2012).Владимир, чья семья происходила из Фурны, Швейцария. Его предки изготавливали драгоценные часы для русских царей с 1815 по 1917 год и, как мастера императорской семьи, получили дворянский статус.
Создатель Биржи Алиса и бизнеса по продаже дорого хлеба, Герман Стерлигов попивает чай со своей женой, 1992 год
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